El pequeño pueblo de Madrid donde se ha rodado 'Torrente, presidente': rodeado de naturaleza y cerca de Alcalá de Henares

Casi un millón de espectadores acudieron el pasado 13 de marzo al estreno de la sexta entrega del policía más sinvergüenza de nuestro cine. Recaudando más de 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en salas, 'Torrente, Presidente' sigue acaparando titulares a medida que se desvelan las localizaciones utilizadas como lugares de rodaje para el filme.

Como en otras ocasiones, el cineasta ha vuelto a escoger distintas localizaciones de Madrid, que se convierte en un personaje más prestando sus calles, barrios y locales como escenario natural para las desventuras del protagonista. Entre ellas, Torrente, involucrado en la órbita de un partido ultraderechista ficticio llamado 'Nox', recorre la Gran Vía, barrios tan populares como Tetuán y Ventilla o localidades de la periferia madrileña.

El pueblo donde se rodó 'Torrente' y su famoso balcón

El pasado mes de agosto, varios usuarios filtraron a través de sus redes sociales imágenes del rodaje de la película. En ellas, Torrente aparecía dando un mitin desde lo que parecía ser un balcón de un ayuntamiento, cubierto por una enorme pancarta de color verde con el nombre 'Nox' serigrafiado.

Bastaron unos minutos para que los usuarios descifrasen que se trataba del balcón del Ayuntamiento de Anchuelo, un pequeño municipio a 45 kilómetros al este de Madrid, muy cerca de Alcalá de Henares. Hoy, tras el estreno de la película, sabemos que Anchuelo no solo fue escenario de este mitin, sino que la localidad, de apenas 1.400 habitantes se convirtió en uno de los sets de rodaje principales.

Casa Consistorial de Anchuelo / Ayuntamiento de Anchuelo

Así, los actores, los figurantes y el equipo técnico se trasladaron al lugar para rodar varias escenas, trastocando durante unas semanas la vida de sus vecinos. Además de su ayuntamiento y sus calles, el equipo también aprovechó las localizaciones naturales de los Cerros del Tesoro y Miralbueno, perfectas para las escenas al aire libre.

Anchuelo se sitúa en la zona conocida como la campiña del Henares, muy cerca de Alcalá de Henares / Wikipedia

Anchuelo, un enclave natural cerca de Alcalá de Henares

Ubicado en la zona conocida como la Campiña del Henares, los orígenes de Anchuelo se remontan a la época romana, aunque terminaría de consolidarse durante la Edad Media bajo la influencia del arzobispo de Toledo. Con una identidad histórica muy marcada, entre sus monumentos de interés destacan la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena del siglo XV, o susmúltipless ermitas como la Ermita de la Virgen de la Oliva, la Ermita de San Isidro y la Ermita de San Cristóbal.

Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena del siglo XV / Diócesis de Alcalá de Henares

Además, en sus inmediaciones, la localidad cuenta con el Parque Forestal La Dehesa de Anchuelo, un espacio habilitado con merendero y zona infantil. Por otro lado, también pueden disfrutarse las vistas panorámicas que ofrecen los Cerros del Tesoro y de Miralbueno, explorar las Cuevas del Pastor y del Tesoro o admirar su Chopera.

Ruta 'Cueva del Pastor' de Anchuelo / Wikiloc

Por su cercanía a Alcalá de Henares y Madrid, Anchuelo se convierte en un enclave atractivo para todos aquellos que buscan la calma de un enclave natural, pero que no quieren renunciar a la cercanía de grandes núcleos urbanos.

¿Cómo llegar?

En vehículo propio, el trayecto hasta Anchuelo por la A-2 será inferior a una hora, mientras que, en transporte público, el trayecto alcanza la hora y media. Tras llegar al intercambiador de Avenida América con la línea 9 de metro, aquellos que deseen visitar la ya icónica localización del rodaje de Torrente, deberán hacer uso de la línea 223 de autobús hasta la Av. Madrid-Puerta de Madrid, donde cambiar a la línea 275 que les llevará directamente hasta la Plaza de la Constitución de Anchuelo.