El exclusivo palacete del siglo XVIII en el que vive Kiko Matamoros: 400 metros cuadrados, seis salones y en plano barrio de los Austrias

Kiko Matamoros y Marta López Álamo viven en una casa de ensueño. Desde 2021, la vida de la pareja cambiaba por completo al mudarse a un espectacular palacete del siglo XVIII. Lo mejor es que se encuentra en pleno corazón de Madrid, cerca de zonas tan turísticas como el Palacio Real o el Puente de Segovia. Sin duda, una ubicación privilegiada que hace que ambos vivan en su propio oasis en plena capital.

Y es que hace ya muchos años que la vida de Kiko Matamoros dio un giro radical. Desde su debut televisivo en 'Crónicas Marcianas', el colaborador no ha dejado de participar en numerosos espacios televisivos hasta convertirse en uno de los rostros indispensables de la prensa del corazón.

Tras pasar mucho tiempo en la pequeña pantalla se comprometió con la influencer Marta López Álamo, con la que vive actualmente. La pareja contrajo matrimonio el pasado 2 de junio de 2023 en la Basílica de San Miguel de Madrid. Y es que, a raíz de las dudas que surgían sobre lo que pagaban por el piso y si verdaderamente podían permitírselo, en 2023 el ex de Makoke mencionaba que, considerando sus diferentes nóminas y las de su esposa, su ingreso conjunto podría ser de unos 20.000 euros al mes, más que suficiente para pagar la vivienda.

El palacete se encuentra cerca de zonas tan turísticas como el Palacio Real o el Puente de Segovia / WIKIPEDIA

Un piso de 400 metros cuadrados en el barrio de los Austrias

La casa de Kiko Matamoros y Marta López álamo es una auténtica joya arquitectónica en pleno corazón de Madrid. El palacete está situado en el histórico Madrid de los Austrias, donde comparte vecindario con figuras como Viggo Mortensen, Alaska y Mario Vaquerizo.

A pesar de encontrarse en una zona muy transitada, el interior de la vivienda ofrece una sorprendente sensación de calma. El inmueble cuenta con 400 metros cuadrados distribuidos en tres salones, cinco dormitorios, cuatro baños y varios balcones. La decoración fusiona el estilo clásico del edificio con un enfoque moderno, vibrante y lleno de color.

Sofás de terciopelo rojo, una estatua de un tigre de cerámica y un piano de cola

Uno de los salones llama la atención por sus sofás de terciopelo rojo y un piano de cola que aporta un toque chic. El comedor, por otro lado, cuenta con butacones clásicos en tono azul cielo, una mesa de mármol negro y una lámpara contemporánea, una zona llena de contrastes que casa a la perfección con el resto del estilo de la casa. Además, la residencia cuenta con un gimnasio privado totalmente equipado.

El comedor está decorado con sillones clásicos en azul celeste, una mesa de mármol negro y una lámpara contemporánea / VÍA INSTAGRAM @KIKO_MATAMOROS

Si hay algo por lo que destaca la decoración, es por su personalidad, pues la pareja cuenta con piezas tan originales como una estatua de un tigre de cerámica casi a tamaño real.

La pareja cuenta con piezas tan originales como una estatua de un tigre de cerámica / YOUTUBE

Algo que también destaca es el suelo. Lejos de optar por madera o cerámica, Kiko y Marta tienen una moqueta de color gris que aporta calidez a las estancias.

Detalle uno de los dormitorios del palacete de Kiko Matamoros y Marta López Álamo / VÍA INSTAGRAM @KIKO_MATAMOROS

¿Cuánto pagan Kiko Matamoros y Marta López Álamo por el palacete en el que viven?

Este exclusivo palacete ubicado en pleno barrio de los Austrias estaría costando a la pareja una suma de 3.500 euros al mes. Y es que esta localización, además de bonita, cuenta con siglos de historia. El Madrid de los Austrias fue un periodo clave, marcado por el esplendor de la corte, el desarrollo urbanístico y cultural, así como la construcción de algunos de los monumentos más importantes del centro histórico.

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Esta época estuvo marcada por el reinado de Carlos I o la muerte de Carlos II, períodos en los que la dinastía de los Habsburgo gobernaron en el país. Durante este tiempo, Madrid se convirtió en la capital del imperio y experimentó un notable crecimiento urbanístico, cultural y económico. Se trata de uno de los periodos más importantes en la gran transformación y desarrollo de la ciudad, ya que se convirtió en un centro político, cultural y económico de gran importancia.