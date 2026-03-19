Un nuevo parque y mejoras de drenaje: así será el 'nuevo' barrio del Aeropuerto aprobado por el Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de forma definitiva el proyecto modificado de urbanización del barrio del Aeropuerto, en el distrito de Barajas, una actuación promovida y gestionada por EMVS Madrid que contempla la creación de un nuevo parque, la reorganización de la movilidad interna y la incorporación de soluciones para mejorar el drenaje del ámbito.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha dado cuenta este jueves del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, que afecta al Área de Planeamiento Remitido (APR) 21.02 Barrio del Aeropuerto. El nuevo proyecto introduce cambios sobre el aprobado en febrero de 2024 con el objetivo de adaptar el sistema de drenaje mediante la incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, destinados a mejorar la gestión de las aguas pluviales y reducir la presión sobre la red de saneamiento existente.

La intervención se desarrollará sobre una superficie de 87.525 metros cuadrados y tendrá como uno de sus elementos principales un nuevo parque de más de 3.400 metros cuadrados en la zona conocida actualmente como 'el barrizal'. Este espacio está concebido como el futuro centro del barrio y como un pulmón verde para los vecinos. En el corazón del parque se instalará una fuente de agua a modo de elemento singular, pensada para mejorar el confort térmico durante los meses de más calor y contribuir a reducir el efecto isla de calor. A partir de este punto se articularán distintas áreas hacia el este y el oeste, además de un camino de cuatro metros de ancho rodeado de vegetación arbustiva y pérgolas ajardinadas.

Proyecto de urbanización del barrio del Aeropuerto, en el Distrito de Barajas. / Ayuntamiento de Madrid

El proyecto también contempla una profunda remodelación de la zona este del ámbito, donde actualmente existe un erial y un espacio de aparcamiento desordenado. El nuevo diseño busca reorganizar esta área para dotarla de suficientes plazas de estacionamiento y, al mismo tiempo, integrarla en un entorno más agradable y naturalizado, en continuidad con el parque. Además, se rediseñará la circulación rodada con una calzada de salida hacia la calle Trespaderne y una vía de entrada al nuevo espacio de aparcamiento en la parte norte. Ambas estarán separadas por un bulevar central con mobiliario urbano, que conectará con el parque a través de un paso de peatones.

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La actuación incluirá igualmente un recorrido accesible con zonas estanciales, bancos y mesas de ajedrez, con el objetivo de crear espacios de encuentro y convivencia entre la vegetación ya existente y la de nueva plantación. El presupuesto base de licitación del proyecto asciende a 3,3 millones de euros. La actuación será financiada y ejecutada por EMVS Madrid, bajo la supervisión del Área de Obras y Equipamientos.