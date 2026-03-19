Una moneda conmemorativa del 8M recuerda a Almudena Grandes: "Heredera de muchas mujeres que habían intentado abrir camino"

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) ha presentado este jueves una moneda dedicada a la escritora Almudena Grandes. Durante el acto, el poeta, escritor y marido de la autora, Luis García Montero, ha asegurado que ella se sentía "heredera" de muchas mujeres que desde la Segunda República habían "intentado abrir camino".

"Lo que quería es participar en la transformación de la educación sentimental de la España democrática, que no consistía solo en votar cada cuatro años, sino en recibir también el papel de la convivencia entre hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas. Y participó en esa transformación y después comprendió que se trataba de una lucha alargada y que era heredera, -se sentía heredera- de muchas mujeres que desde la Segunda República habían intentado abrir caminos", ha recordado García Montero.

El director del Instituto Cervantes ha explicado que cuando Grandes empezó a escribir y a publicar con Tusquets en 1989 libros como 'Las edades de Lulú', su intención era participar en esa transformación de España, pero que cuando descubrió esa "lucha alargada", pasó de la educación sentimental del presente a "indagar en las herencias del pasado".

Durante el acto, que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid, García Montero ha leído un artículo que Grandes publicó originalmente en el País Semanal el 15 de junio de 2016 bajo el título 'Por una falda de plátanos', en el que dejó testimonio de esa indagación en el pasado de España y su experiencia como "niña, joven y escritora".

"Ya ven ustedes que no hace falta que haya un dictador para que la vida nos vaya quitando cosas. Y es una emoción para toda la familia que Almudena siga estando aquí, siga siendo nuestra y nada nos la pueda arrebatar", ha concluido García Montero.

Esta emisión es especial por el Día de la Mujer 8M y rinde tributo a la reconocida escritora, destacada por su "compromiso con la igualdad, con la memoria y con la democracia", según señala la Fábrica de Moneda y Timbre.

En la moneda, de la que habrá una tirada de 4.000 monedas de plata que tienen un valor de 10 euros cada una, se reproduce un retrato del artista Juan Vida -amigo personal de la familia- que se inauguró en 2022 y que forma parte de la galería de ilustres del Ateneo de Madrid.

Al acto de presentación han acudido también la presidenta-directora general de la FNMT-RCM, Isabel Valldecabres, la hija de la escritora y el director del Cervantes, Elisa García Grandes, con su nieta, y la tía de la escritora, Dolores Grandes.

"Hacen falta más mujeres en todos los ámbitos. Hace falta más igualdad en todas las facetas de la vida. Las grandes guerras no se ganan con misiles ni con drones. Las grandes guerras no se dan en un único campo de batalla, sino en todos y cada uno de los minúsculos gestos que nos diferencian de los salvajes. Hoy venimos a presentar la moneda que aspira a ser uno de esos gestos", ha asegurado Valldecabres.

En ese sentido, ha reconocido que acuñar esta moneda le ha "dolido muchísimo" porque desde que comenzaron en 1989, solo se hacen de manera conmemorativa a personajes que han fallecido.

Hasta ahora, solo se ha recordado a siete mujeres: la primera fue Rosalía de Castro en 2017 y desde 2021 se ha celebrado a Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, María de Maeztu, Margarita Salas y María Moliner, el año pasado. Almudena Grandes es la séptima.

A juicio de Valldecabres, el retrato que aparece en la moneda "refleja la personalidad fuerte y libre" de la escritora. "Es una obra de luz que ilumina todo lo que está a su lado", ha añadido.

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Como ya es habitual, la moneda va acompañada de publicación para los más pequeños que narra la vida de la autora. 'De profesión, escritora' tiene texto de Patricia Moreno Calle e ilustraciones de Raquel Sanz Álvarez.