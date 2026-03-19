Este es el emotivo mensaje de Isabel Díaz Ayuso por el Día del Padre: "No he conocido a nadie que se arrepienta de ser padre"

Este jueves, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre. Una festividad que tiene lugar el Día de San José, debido a una tradición cristiana y por la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido lanzar un mensaje: "Hoy es la Festividad de San José, Día del padre", ha compartido en sus redes sociales.

El mensaje de Isabel Díaz Ayuso

Con motivo de este día, la Comunidad de Madrid ha querido lanzar una campaña en redes sociales con el objetivo de homenajear la figura paterna. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido el vídeo en la red social X con una larga felicitación: "Hoy homenajeamos a una figura necesaria en nuestras vidas y la mitad fundamental de nuestra existencia".

El vídeo está protagonizado por padres e hijos a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Además, hablan sobre cómo cambia la vida al ser padre y emite una clara idea: "Creo que a lo largo de la vida te arrepientes de muchas cosas, pero no he conocido a nadie que se arrepienta de ser padre".

Así han reaccionado los usuarios

El vídeo publicado por Díaz Ayuso en la red social X, cuenta ya con más de 12.000 visualizaciones y más de 1400 'likes', además de una buena cantidad de comentarios.

Entre las respuestas hay mensajes positivos: "Precioso y muy cierto", pero son muchos los que hacen sus peticiones: "Se hubiera agradecido que hubieras incluido el día de hoy para poder disfrutar de nuestros hijos" o "Por eso debería de ser festivo y que los padres no tuvieran que ir a trabajar, como era antaño, un día para disfrutar con toda la familia", critican los usuarios.

¿Cómo se celebra el Día del Padre en Madrid?

Aunque este año no sea festivo en la Comunidad de Madrid, sí hay una localidad en la que el 19 de marzo es inhábil en el calendario laboral: en Pinto. En este municipio con motivo del Día del Padre celebran la jornada con una ruta gastronómica que tiene por protagonista al dulce Ombligos de Pinto, que ya es tradición de la ciudad y que invita tanto a los madrileños como los visitantes a probar el dulce.

Así, el Día del Padre es, sin duda, una excusa para detenerse y compartir. Ya sea en un restaurante con un bonito detalle o un regalo dentro de casa, lo importante es el tiempo compartido. Y en una ciudad como Madrid, el tiempo se convierte en recuerdos que duran para siempre.