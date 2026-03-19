Madrid se prepara para una Semana Santa 2026 que fusiona tradición, cultura y proyección turística

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presentado este jueves el programa oficial de la Semana Santa 2026, que se extenderá hasta el próximo 5 de abril bajo el lema de unir “tradición, cultura y fe”. Con la imagen del Cristo de Medinaceli como protagonista del cartel, el Ayuntamiento busca consolidar esta cita como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La música: entre la innovación y el recogimiento

La programación de este año destaca por su apuesta musical, combinando novedades con espacios de introspección. Entre ellas sobresale el I Encuentro de Bandas de Música Procesional, que reunirá a más de 150 músicos en la Plaza Mayor este domingo 22 de marzo a las 12:00 horas.

Asimismo, el tradicional ciclo de órgano de la iglesia de San Ginés se renueva con el programa “Mujeres al órgano”, que del 24 al 31 de marzo dará protagonismo a intérpretes femeninas de prestigio internacional.

Para quienes buscan una experiencia más espiritual, propuestas como "Contemplación: Música para el silencio" o el ciclo sinfónico-coral en la Basílica de San Miguel ofrecerán un ambiente de recogimiento durante toda la semana.

Procesiones y saetas: el alma de la celebración

El corazón de la Semana Santa madrileña volverá a latir en la Puerta del Sol, que se consolida como carrera oficial con más de 6.000 sillas frente a la Real Casa de Correos.

Las procesiones arrancarán el Viernes de Dolores, el 27 de marzo, en el distrito de Puente de Vallecas, y culminarán el Sábado Santo, el 4 de abril, con la salida de la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación de una docena de saetas desde balcones emblemáticos. Entre las voces destacadas figuran Esperanza Garrido el Domingo de Ramos, Juanelo el Miércoles Santo y José ‘El Berenjeno’ durante el Viernes Santo, en el emotivo encuentro entre el Cristo de Medinaceli y la Virgen de la Soledad.

Historia y gastronomía en el corazón de la ciudad

Más allá de los actos religiosos, la Plaza Mayor será también epicentro cultural con una exposición que recorre cinco siglos de historia cofrade madrileña.

En el apartado gastronómico, la ruta ‘Dulces Pasiones’ invitará a madrileños y visitantes a degustar la tradicional torrija, tanto en sus versiones clásicas como en reinterpretaciones contemporáneas, a través de un recorrido por pastelerías y restaurantes de la ciudad.

Una apuesta por la proyección nacional

El Ayuntamiento ha reforzado su estrategia para posicionar Madrid como destino clave en estas fechas, duplicando la tirada del programa oficial hasta los 80.000 ejemplares y lanzando campañas de promoción en ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla.

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La Semana Santa 2026 se despedirá el 5 de abril con la tradicional tamborrada en la Plaza Mayor a las 13:00 horas, poniendo el broche final a una edición que aspira a consolidar a Madrid como referente nacional en estas celebraciones.