Madrid Artes Digitales alcanza los 4,5 millones de espectadores e inicia su expansión internacional para 2026

La plataforma Madrid Artes Digitales (MAD) ha registrado un total de 4,5 millones de asistentes en sus producciones de entretenimiento inmersivo hasta la fecha. Con una trayectoria de cuatro años desde su establecimiento en la Nave 16 de Matadero Madrid, la compañía ha desplegado sus proyectos en 34 ciudades de 15 países.

Este volumen de público consolida un modelo de negocio que hibrida la divulgación histórica con tecnología de proyección de gran formato y realidad virtual. De cara al próximo año, la entidad ha diseñado un calendario de expansión que contempla más de 25 aperturas internacionales en cuatro continentes.

Alfonso Segura, director de Marketing y Ventas de MAD, señala que estas cifras confirman la viabilidad de un formato que conecta el relato histórico con herramientas digitales. Según la dirección, el modelo ha demostrado una gran capacidad de adaptación cultural en diversos mercados globales.

Un calendario de giras europeas para 2026

El primer semestre de 2026 marcará el inicio de varias giras europeas simultáneas que reafirman la aceleración de la compañía. La producción sobre Pompeya llega a Barcelona mañana, 20 de marzo, mientras que la exposición dedicada a Cleopatra comenzará su recorrido internacional en Londres el próximo miércoles 25 de marzo.

A estos estrenos se sumarán la llegada de la muestra sobre el Titanic a París el 30 de marzo, la apertura en Hamburgo el 16 de abril y el desembarco de la propuesta sobre Tutankamón en Bruselas el 22 de mayo.

El sistema de exhibición desarrollado por MAD se basa en la reconstrucción digital de entornos históricos mediante el uso de sonido espacial, metaverso y zonas de museografía tradicional. Esta metodología combina el rigor documental con una narrativa cinematográfica.

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El objetivo es permitir al espectador transitar por mundos desaparecidos, desde el Antiguo Egipto hasta la Roma clásica. Actualmente, la muestra dedicada a Cleopatra continúa su exhibición en la sede madrileña de Matadero, sirviendo como base de operaciones para una estructura que busca la experiencia sensorial masiva.