Leïla Slimani se suma al programa literario del Museo del Prado

La escritora francomarroquí Leïla Slimani se sumará al programa literario 'Escribir el Prado', la iniciativa del Museo del Prado que invita a autores de prestigio internacional a explorar sus colecciones y su historia como fuente de inspiración.

Según ha avanzado la pinacoteca en un comunicado, la escritora, Premio Goncourt 2016 por 'Canción dulce', iniciará su residencia el próximo 19 de abril en Madrid, integrándose en la vida del museo durante su estancia para desarrollar un texto inédito vinculado al Prado.

Durante su estancia, Slimani integrará su proceso creativo en la vida diaria del museo con acceso a salas, talleres de restauración, laboratorios y almacenes, y con interlocución directa con equipos de conservación e investigación, en un marco de trabajo inmersivo que ha caracterizado a las residencias previas del programa.

El resultado se materializará en un relato de ficción inédito, que se publicará en edición bilingüe (español e inglés) dentro de la colección 'Escribir el Prado'.

Además, la autora mantendrá un coloquio abierto al público durante la residencia, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Este programa fue creado por el Museo del Prado y la Fundación Loewe, en colaboración con Granta en español, para propiciar un diálogo sostenido entre literatura y artes plásticas, dentro de la estrategia de la pinacoteca para abrir nuevas lecturas contemporáneas de su patrimonio.

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Fue inaugurado por J. M. Coetzee en 2023, Premio Nobel de Literatura, cuya residencia estableció desde el inicio el nivel de esta iniciativa.