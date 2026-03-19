Directores de institutos de la Comunidad de Madrid animan a familias a elegir sus centros frente a colegios con ESO

La Asociación de Directores de Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid (Adimad) han animado a las familias a elegir sus centros frente a los colegios con 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) por ser "la opción más adecuada para el desarrollo académico y personal del alumnado". Así lo ha expresado en una carta abierta a las familias que tienen hijos en 6º de Educación Primaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, coincidiendo con el periodo de admisión de alumnos para el curso 2026/27, en el que el Gobierno regional ha doblado la oferta de colegios con Secundaria.

Ya a finales de febrero, Adimad solicitó a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que frene la incorporación 1º y 2º de la ESO en colegios por ser una medida que "carece de fundamento pedagógico y genera importantes dificultades organizativas".

En la misiva, los directores de institutos públicos han subrayado que los centros cuentan con "una amplia experiencia" en la gestión de la convivencia escolar y en la atención a los alumnos en una "etapa clave" de su desarrollo. "Al incorporarse en 1º de ESO, los estudiantes se encuentran con muchos compañeros de su misma edad procedentes de distintos centros, lo que facilita la socialización, la creación de nuevos grupos y una integración natural en el nuevo entorno. Realizar el cambio de centro en este momento, cuando lo hace la mayoría del alumnado, favorece una adaptación más sencilla y positiva", ha asegurado.

"Falta de experiencia del profesorado"

Por otro lado, la asociación ha remarcado que los institutos organizan actividades de acogida y programas específicos de acompañamiento dirigidos al alumnado que llega desde los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP). "Todo ello se apoya en un importante trabajo de coordinación entre los centros de Primaria y Secundaria, que permite compartir información relevante y asegurar la continuidad educativa. Los institutos disponen de profesorado especializado por materias y coordinado en departamentos didácticos, lo que facilita un aprendizaje más sólido y una mejor preparación para las etapas educativas posteriores", ha insistido.

Considera Adimad que en algunos centros que imparten Secundaria "es frecuente que la mayoría de los docentes sea profesores recién incorporados al sistema educativo, con escasa o nula experiencia en esta etapa, que comparten varios centros desplazándose de unos a otros a diario e imparten diferentes materias que no son de su especialidad".

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"Esta situación puede dificultar la formación académica y el acompañamiento educativo que requieren los alumnos en estos cursos. Los institutos ofrecen también numerosas actividades deportivas, programas de refuerzo académico y una amplia oferta de actividades complementarias y extraescolares, como intercambios con centros de otros países o viajes culturales, que enriquecen la formación del alumnado", ha recalcado.