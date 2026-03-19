La DGT advierte a los propietarios madrileños de autocaravanas y furgonetas camper: esta es la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de Semana Santa

Cambio de planes para los madrileños esta Semana Santa. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado en su página web la Instrucción PROT 2026/04 sobre autocaravanas, que actualiza a la anterior de 2023 y en la que se incluye a las furgonetas camperizadas.

La nueva instrucción alude a los plazos para pasar la ITV, que varían dependiendo de si se trata de autocaravanas (vehículos de categoría M) o de lo que se conoce popularmente como furgonetas camperizadas, que se engloban en la categoría N conforme se regula en el Real Decreto 920/2017, que alude a la Inspección Técnica de Vehículos.

De esta forma, en el caso de las autocaravanas, la frecuencia de inspección para vehículos de más de 4 años es bienal y de más de 10 años, anual. Respecto a las furgonetas camperizadas de antigüedad de hasta 10 años, la frecuencia es anual y de más de 10 años, semestral.

La nueva instrucción alude a los plazos para pasar la ITV / REDES

Posibles sanciones

La nueva instrucción establece que, con carácter general, las autocaravanas "pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo, aunque también han de respetar la normativa y señalización que en vías urbanas de titularidad municipal pudieran haber dispuesto los Ayuntamientos".

Según ha informado la DGT, esto es así debido a la interpretación hecha por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de marzo de 2018, en la que estima que la Ordenanza de Circulación de un municipio tiene capacidad para limitar los tiempos de estacionamiento, así como para prohibir acampar, con excepción de las zonas autorizadas por la Autoridad Municipal, de caravanas, autocaravanas o similares en las vías urbanas o en los espacios adyacentes a estas, del término municipal.

Recuerda que Circular con la ITV caducada supone una multa de 200 euros, con reducción del 50% por pronto pago. Por otro lado, circular con defectos graves detectados en la ITV supone también una sanción de 200 euros.

Recuerda que Circular con la ITV caducada supone una multa de 200 euros / HAKON

Una nueva señal para caravanas y autocaravanas

La nueva Instrucción también recoge las novedades en cuanto a legislación autonómica relativa a la regulación de las áreas de acogida de autocaravanas como modalidad de alojamiento turístico, entre las que se incluyen las nuevas incorporaciones normativas de Navarra, Extremadura o la Comunidad de Madrid.

Estas instalaciones, específicamente concebidas para dar servicio o acogida a las autocaravanas, deben proporcionar una serie de servicios necesarios para estos vehículos y estar correctamente señalizadas para que los usuarios puedan identificarlas con facilidad.

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Para ello, el Catálogo de Señales verticales de circulación recoge en su última actualización publicada en 2025, la nueva señal S-128 'Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas' que indica la situación de un punto de vaciado de aguas residuales para este tipo de vehículos.