Desarticulada en Ciempozuelos una red criminal que robaba coches de alta gama con identidades falsas y los vendía en Europa

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal radicada en Ciempozuelos que se dedicaba, presuntamente, a la compra fraudulenta de vehículos de alta gama mediante financiaciones obtenidas con identidades usurpadas y documentación falsificada, para venderlos posteriormente en varios países europeos por debajo de su precio de mercado. La operación se ha saldado con 30 detenidos y la recuperación de 28 coches valorados en 1,26 millones de euros.

Según ha informado este jueves la Policía en un comunicado, la red estaba dirigida por una pareja asentada en Ciempozuelos, en el sur de la Comunidad de Madrid. El hombre se encargaba de la parte operativa y de captar a personas vulnerables, muchas de ellas en situación de indigencia o con problemas de drogodependencia, mientras que la mujer coordinaba la actividad delictiva y daba instrucciones precisas sobre cómo actuar ante posibles controles o sospechas sobre la falsedad de la documentación.

La investigación se inició a comienzos de 2025, a raíz de la denuncia presentada por una entidad financiera tras detectar un intento de compra de un vehículo con un DNI usurpado. A partir de ahí, los agentes destaparon un entramado que obtenía datos reales de terceros mediante el acceso a bases de datos y los utilizaba para fabricar documentos falsos de gran sofisticación. Con esa documentación, en la que se incorporaban fotografías de las personas captadas por la organización, la red tramitaba la financiación y retiraba los coches en los concesionarios. Además, modificaba los domicilios que figuraban en la documentación para que la correspondencia de financieras y concesionarios llegara a direcciones controladas por el grupo y no a las de las víctimas suplantadas.

Vehículos de alta gama incautados a una organización criminal que estafaba para financiarlos y los vendía en Europa por debajo del valor de mercado / POLICÍA NACIONAL

La organización contaba con un laboratorio instalado en la vivienda de los cabecillas, donde elaboraba DNI falsificados, así como nóminas e informes de vida laboral también manipulados. Los investigadores subrayan que la calidad de estos documentos se sitúa entre las más perfeccionadas detectadas hasta ahora. Para ejecutar las recogidas, la red ofrecía hasta 1.000 euros a los colaboradores vulnerables a cambio de hacerse pasar por los supuestos compradores. Antes de acudir a los concesionarios, se les facilitaba ropa elegante, e incluso pelucas, gafas o bigotes, y en algunos casos se les reservaban habitaciones de hotel para que pudieran asearse y adecuar su imagen a la identidad que debían asumir.

Estas personas utilizaban teléfonos móviles adquiridos exclusivamente para cada operación, a través de los cuales recibían instrucciones sobre la documentación que debían presentar y los datos personales que debían memorizar, como el domicilio o la ocupación de la víctima suplantada. Mientras tanto, los líderes de la organización permanecían en las inmediaciones de los concesionarios realizando labores de vigilancia para detectar una posible presencia policial y comprobar que la retirada del vehículo se completaba con éxito. Una vez obtenidos, los coches eran trasladados a países como Francia, Alemania o Rumanía, donde eran vendidos a precios inferiores a los del mercado.

Noticias relacionadas

La operación culminó con 30 detenciones, 23 de ellas en Madrid. El resto se practicaron en Francia, Lleida, Albacete, Plasencia y Guadalajara. Todos los arrestados pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación documental, estafa, usurpación del estado civil y apropiación indebida. Dos de ellos han ingresado en prisión. En el registro efectuado en Madrid, los agentes intervinieron además 33 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, joyas valoradas en 34.000 euros, 7.000 euros en efectivo y 32 documentos de identidad falsificados.