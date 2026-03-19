ARTE
Un cuadro de Fernando VII y tres santos restaurados reviven la Galería de las Colecciones Reales
Las esculturas proceden de la Capilla de la Dormición del Monasterio de las Descalzas y han sido restauradas en los talleres del Palacio Real: podrán visitarse hasta julio
La Galería de las Colecciones Reales ha incorporado cuatro piezas obras a su espacio Patrimonio Nacional adquiere. Patrimonio Nacional restaura, una propuesta pensada para acercar al público tanto las piezas que pasan a formar parte de las Colecciones Reales como los trabajos de conservación emprendidos por la institución. En esta nueva rotación, que podrá visitarse hasta julio, destacan un retrato de Fernando VII pintado por Vicente López y tres esculturas del apostolado procedentes del Monasterio de las Descalzas Reales.
La incorporación más reciente es el retrato del monarca realizado entre 1823 y 1825, adquirido por Patrimonio Nacional el pasado año a una colección particular. En la obra, Fernando VII aparece vestido con uniforme de capitán general. Más allá del valor histórico del lienzo, el interés de la pieza reside también en la factura de Vicente López, pintor de cámara del rey, que en esta ocasión recurrió a una pincelada más libre y visible de lo que era habitual en sus retratos oficiales, un rasgo que le confiere una personalidad singular dentro de su producción.
Junto a esta adquisición se presentan tres esculturas restauradas: San Bartolomé, San Mateo y San Felipe, fechadas entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII y relacionadas con talleres andaluces. Las obras pertenecen al apostolado que acompaña a la Virgen del Tránsito en la Capilla de la Dormición del Monasterio de las Descalzas, un espacio que se encuentra inmerso en un proceso de restauración integral. La intervención realizada en los talleres del Palacio Real ha permitido devolver a las tallas buena parte de su riqueza visual, recuperando policromías, estofados y matices expresivos que habían quedado velados por la suciedad acumulada y por antiguos barnices alterados.
Inaugurado en septiembre de 2025, este espacio de la planta de Borbones nació con vocación de escaparate cambiante. Su objetivo es doble: mostrar las nuevas incorporaciones destinadas a enriquecer el patrimonio de la Corona y poner en primer plano una labor menos visible pero decisiva, la de los equipos de restauración y conservación de Patrimonio Nacional. Esa condición dinámica permite que cada rotación ofrezca una lectura renovada de cómo se amplía, estudia y preserva este legado.
En su primera presentación, el recorrido reunió un retrato de la infanta Catalina Micaela de Austria, atribuido a Alonso Sánchez Coello, y tres marcos de piedras duras del siglo XVIII. La nueva selección prolonga esa línea y refuerza la idea de este ámbito como un espacio vivo, donde adquisición, investigación y restauración dialogan ante el visitante.
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