Así queda el cuadro de la Champions League en cuartos: cruces, fechas y rivales de Real Madrid y Atlético

La Champions League 2025/26 pone rumbo a los cuartos de final. Una vez disputados los últimos duelos de octavos de final, sin sorpresas destacables por el camino, ha llegado el momento de echar un vistazo al cuadro definitivo con los ocho equipos que pasarán a la siguiente ronda de la competición europea.

Sporting de Portugal fue el primer equipo en sellar su pasea cuartos de final este martes. A pesar de caer 3-0 contra el Bodø/Glimt en el partido de ida, los lusos remontaron en la vuelta con un 5-0 que puso fin al sueño de los noruegos en la Champions League. Una vez cerrada la primera eliminatoria llegó el turno de los tres siguientes cruces.

El Real Madrid cumplió con todos los pronósticos y venció sin apenas sufrir al Manchester City, que terminó viendo frustrado su intento de remontada en los primeros minutos tras la expulsión y penalti de Bernardo Silva. Los blancos pasaron a cuartos sin sobresaltos, como lo hicieron PSG y Arsenal tras superar a Chelsea y Bayer Leverkusen en sus respectivas eliminatorias.

Vinicius celebra su segundo gol contra el Manchester City. / DPA vía Europa Press

Este miércoles llegó el turno del FC Barcelona, que recibió al Newcastle en el Spotify Camp Nou para sellar su pase a cuartos de final. La eliminatoria llegaba en tablas después del empate en St. James' Park, aunque los azulgranas se encomendaron a la fuerza de su estadio para endosar a los ingleses una goleada de escándalo (7-2). De la mano de un Lamine Yamal mágico, el equipo de Hansi Flick no titubeó y estará entre los ocho mejores de la competición en la Champions.

Una vez cerrada la eliminatoria del FC Barcelona le tocó al Atlético de Madrid enfrentarse en el partido de vuelta al Tottenham. Los colchoneros, que llegaban con una renta amplia a Londres, superaron no sin sufrimiento el trámite y pusieron rumbo a cuartos de final, donde se enfrentarán al FC Barcelona. El Bayern de Múnich tampoco sufrió contra el Atalanta y redondeó el 1-6 de la ida con un 4-1 en el Allianz. El Liverpool, último clasificado, goleó al Galatasaray en Anfield (4-0) y remontó una eliminatoria que se le complicó en Turquía tras caer en Istanbul.

Noticias relacionadas

El Cholo Simeone da indicaciones en el partido ante el Tottenham. / AFP7 vía Europa Press

Los resultados de los octavos de la Champions League

Ida Martes, 10 de marzo Galatasaray - Liverpool: 1-0

Atalanta - Bayern de Múnich: 1-6

Atlético de Madrid - Tottenham: 5-2

- Tottenham: 5-2 Newcastle - FC Barcelona: 1-1 Miércoles, 11 de marzo Bayer Leverkusen - Arsenal: 1-1

Bodø/Glimt - Sporting CP: 3-0

PSG - Chelsea: 5-2

Real Madrid - Manchester City: 3-0

Vuelta Martes, 17 de marzo Sporting CP - Bodø/Glimt: 5-0 (Resultado Global: 5-3)

Arsenal - Bayer Leverkusen: 2-0 (Resultado Global: 3-1)

Chelsea - PSG: 0-3 (Resultado Global: 2-8)

Manchester City - Real Madrid: 1-2 (Resultado Global: 1-5) Miércoles, 18 de marzo FC Barcelona - Newcastle: 7-2 (Resultado Global: 8-3)

- Newcastle: 7-2 (Resultado Global: 8-3) Bayern de Múnich - Atalanta: 4-1 (Resultado Global: 10-2)

Tottenham - Atlético de Madrid : 3-2 (Resultado Global: 5-7)

: 3-2 (Resultado Global: 5-7) Liverpool - Galatasaray: 4-0 (Resultado Global: 4-1)

El cuadro final de la Champions League en cuartos

PSG vs Liverpool

Real Madrid vs Bayern de Múnich

vs Bayern de Múnich FC Barcelona vs Atlético de Madrid

vs Sporting CP vs Arsenal

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League? Calendario y fechas

Los cuartos de final se disputarán los partidos de ida el 7/8 de abril y los de vuelta el 14/15 de este mismo mes. A la espera de saber el día exacto en el que se disputará cada eliminatoria, los equipos clasificados ya saben las fechas orientativas donde deberán disputar sus compromisos europeos en la competición.