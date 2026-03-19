CSIF denuncia ante los tribunales una oposición del Ayuntamiento de Parla por presunto amaño

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este jueves ante el Juzgado de Instrucción de Parla una "denuncia por posible amaño en la oposición de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Parla", y apunta a los delitos de presunta prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias.

CSIF considera que, a raíz del patrón ortográfico detectado en el examen del pasado día 10 para optar a 24 plazas de auxiliar administrativo que desveló 'OKdiario', "pueden existir posibles delitos contra la Administración Pública en este proceso selectivo".

El sindicato ha informado que la denuncia se dirige contra quienes "resulten responsables del diseño, custodia y ejecución del ejercicio, celebrado el pasado 10 de marzo en La Nueva Cubierta de Leganés y al que acudieron cerca de 800 aspirantes".

El examen tipo test presentaba un patrón sistemático en las respuestas: de las cuatro opciones de cada pregunta, todas terminaban en punto salvo una, siendo correcta siempre la respuesta inmediatamente posterior a la que carecía de punto. Este esquema se habría repetido en 31 de las 33 preguntas, permitiendo acertar prácticamente todo el ejercicio sin conocer el temario, simplemente identificando la respuesta sin punto y marcando la siguiente.

"Grave vulneración" de derechos

Para CSIF, estos hechos suponen una "grave vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público" y ponen en cuestión "la limpieza" de una convocatoria que abarca plazas de las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023, 2024 y 2025.

El sindicato cree que la existencia de este patrón en la práctica totalidad del "examen y la trascendencia del proceso constituyen una sólida cadena indiciaria de posible manipulación deliberada".

De esta manera, la denuncia presentada en el juzgado apunta a "posibles delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias, en función de si se hubiera manipulado el examen o filtrado previamente el sistema de respuestas para favorecer a determinados aspirantes".

Por este motivo, CSIF solicita al juzgado la apertura de diligencias previas, entre ellas el requerimiento del expediente completo, el archivo informático original del examen, la declaración de los miembros del tribunal calificador y una prueba pericial técnica que verifique el patrón detectado.

Por su lado, el alcalde, Ramón Jurado (PSOE), ha pedido prudencia ante la petición de medidas. "No permitiré, bajo ningún concepto, que se manche la imagen de la institución y mucho menos de las personas/trabajadores mientras no haya una investigación y se determine los responsables", ha manifestado en redes sociales.

Suspensión de empleo y sueldo

En este contexto, el PP ha reclamado la adopción de una serie de "medidas cautelares", entre las que incluye "la suspensión de empleo y sueldo para aquellos funcionarios cuya implicación quede acreditada".

Al tiempo, los 'populares' han pedido que uno de sus concejales forme parte del "equipo de investigación externo como garantía de transparencia e independencia".

El PP ha catalogado los incidentes como un "escándalo" que supone "un ataque directo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y una grave quiebra de la confianza de los vecinos en sus instituciones".

"La excusa del PSOE, que pretende despachar lo ocurrido como un simple 'error tipográfico', es una falta de respeto a los opositores y a todos los parleños. Nadie puede creer que una irregularidad de esta magnitud sea fruto de un fallo menor", ha esgrimido el PP.

Traslado de información

Ante ello, ha solicitado que "toda la información recabada por el equipo de Gobierno sobre este asunto sea trasladada de inmediato a todos los grupos políticos", así como que se hagan públicas "todas las notas para destapar cualquier posible trato de favor y garantizar la máxima transparencia".

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Además, reclama que los aspirantes con vinculación a concejales del Gobierno local "hagan públicas sus hojas de respuestas del examen para disipar cualquier sospecha de 'enchufismo'".