La Comunidad de Madrid finalizará en un mes y medio la primera fase de las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo

En los últimos diez años, la población de Colmenar Viejo, en el norte de Madrid, ha crecido en más de 11.000 personas, más de un 23%, hasta los 58.730 habitantes. La de Tres Cantos, un 26%, hasta las 54.592. La única vía que ambas localidades tienen para acceder a la capital es la M-607, de titularidad autonómica. Por eso la construcción de un tercer carril en ambos sentidos para esta carretera entre los dos municipios suponía una de las actuaciones prioritarias del Plan de Carreteras 2025-2032 de la Comunidad de Madrid.

Los trabajos suponen ampliar con ese tercer carril un tramo de 14,6 kilómetros (7,3 kilómetros por sentido), concretamente entre los puntos kilométricos 23 y 30,6. Presupuestados inicialmente en algo más de 29 millones de euros, se amplió la cantidad en 8,5 millones de euros para alcanzar los 37,6 millones. Y se iniciaron en abril del año pasado con previsión de que estén concluidos en el primer semestre de 2027.

Las obras se están ejecutando en dos fases. La primera abarca entre los puntos kilométricos 23 y 25 de la M-607, entre Tres Cantos Norte y la variante sur de Colmenar Viejo. Y, según ha anunciado este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de la reunión del Consejo de Gobierno regional, celebrado excepcionalmente en Tres Cantos, estará concluida en un mes y medio.

Será un primer alivio para una carretera señalada desde la propia Comunidad de Madrid como uno de los puntos con mayor densidad circulatoria de la región. Hasta 62.000 vehículos transitan diariamente por allí. Solo de Colmenar Viejo salen en hora punta unos 9.000 vehículos cada mañana que pasan por Tres Cantos en su camino hacia Madrid. A ellos hay que sumar los que se incorporan desde otros municipios de la sierra como Soto del Real , Miraflores de la Sierra o Guadalix y los que absorbe de los ejes de la A1 o la A6.

Manifestación vecinal

La movilidad es, de hecho, uno de los principales problemas en un municipio como Colmenar Viejo. Este domingo está convocada una manifestación para reclamar soluciones que en principio iba a discurrir por dos kilómetros de la propia M-607, pero que finalmente la Delegación de Gobierno ha autorizado que se celebre solo por el casco urbano del municipio.

Desde la Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo, entidad que ha llamado a la protesta junto a la Plataforma M-50 Ya se habla de "caos y colapso" derivado de varias circunstancias. Se apunta a la necesidad de un mayor número de autobuses urbanos e interurbanos que conecten los municipios de la comarca entre sí y con Madrid y se denuncia el estado de las Cercanías. "Son continuos los retrasos por averías, por incidencias, a lo que hay que sumar una desinformación constante tanto en las pantallas informativas de las estaciones de Renfe, como sobre el recorrido que efectúan los trenes que se dirigen a Colmenar Viejo", detalla Daniel Borona, de Vecinos por Colmenar Viejo. La C4, la línea de Cercanías que llega a Colmenar Viejo, es la que más incidencias acumula en lo que va de año, hasta 77 en los dos primeros meses, según datos facilitados a principios de marzo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Las quejas vecinales también alcanzan a la situación de la M-607. Entre las reivindicaciones que plantean están una "mayor agilidad y mejor planificación" de las obras de ampliación, que están generando, trasladan, "importantes retenciones". "Hace prácticamente un mes se produjo un colapso de 10 horas en las que los conductores y usuarios tardaron hasta dos horas en recorrer la distancia de Tres Cantos a Colmenar Viejo, que son 10 kilómetros", asegura Borona, quien también afirma que el fin de la primera fase de los trabajos se había previsto para comienzos de este año, que los trabajos se han visto interrumpidos en algunos momentos, como la Navidad o los días de intensas lluvias y que en otras intervenciones como el soterramiento de la A5 o de Castellana Norte se establecen turnos nocturnos y de fin de semana.

"Las obras no se han detenido en ningún momento, ni en Navidad ni en otros periodos", aseguran desde la Consejería de Transportes. "Otra cosa distinta es que, por la propia complejidad de la actuación, haya fases menos visibles para los ciudadanos. Estamos ante una obra técnicamente muy compleja, con numerosos condicionantes derivados de servicios afectados como suministros eléctricos o autorizaciones externas. Esto implica que en determinados momentos los trabajos se desarrollen en distintos tramos, lo que puede dar la sensación de menor actividad en algunos puntos concretos, pero la ejecución ha continuado conforme a la planificación prevista".

En el departamento que dirige Jorge Rodrigo se admite que se han producido "afecciones puntuales al tráfico" vinculadas a mejoras del firme en los desvíos, "necesarias para garantizar la seguridad". En ese sentido hacen "un llamamiento a la responsabilidad" ante excesos de velocidad "muy significativos" detectados en tramos en obras que suponen un riesgo para conductores y trabajadores. "Somos conscientes de las molestias que estas actuaciones pueden generar y las entendemos, pero queremos insistir en que son intervenciones imprescindibles para mejorar de manera definitiva la movilidad en la zona", concluyen.

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Una mejora en la movilidad que, además de con el tercer carril en la M-607, entienden en Vecinos por Colmenar y la Plataforma M-50 Ya, se incrementaría con otras dos intervenciones que descargarían esta vía. Una depende del Ministerio de Transportes y sería completar el anillo de la M-50 entre la A-6 y la A-1, una opción a menudo sobre la mesa pero que no ha llegado a concretarse, entre otras razones por las complicaciones que supone atravesar un entorno de alto valor ecológico como el monte de El Pardo. La otra sería la construcción de una variante sur entre el Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo y lo que se conoce como el Nuevo Tres Cantos. "Enviamos la propuesta el mes pasado al consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y esta semana precisamente hemos recibido una respuesta en la que se compromete a estudiarla y comunicarnos la decisión que se tome", apunta Borona.