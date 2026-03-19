Ayuso, ante el lleno total de la Fórmula E en el Jarama: "Madrid no falla y abre la puerta a un nuevo modelo de competición tecnológica"

El rugido eléctrico llega a la capital. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido hoy la recepción oficial de los pilotos y escuderías del Campeonato del Mundo de Fórmula E, que este sábado disputará el esperado Madrid E-Prix en el legendario Circuito de Madrid Jarama-RACE.

Con la incorporación de esta sexta cita del mundial, Madrid entra en el selecto club de sedes internacionales que incluye a ciudades como Tokio, Mónaco, Londres y Ciudad de México. "Somos una región imprescindible en el deporte y el motor", afirmó Ayuso durante el acto en la Real Casa de Correos, subrayando que este evento es el preludio perfecto para el próximo Gran Premio de Fórmula 1.

Un regreso histórico al Jarama

El Madrid E-Prix marca un hito al suponer el retorno de un mundial de monoplazas al trazado del Jarama por primera vez desde 1981. El presidente del RACE y del senado de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, destacó la evolución del circuito para adaptarse a los nuevos tiempos, consolidando a Madrid como referente de la movilidad sostenible.

Por su parte, el cofundador y presidente de la Fórmula E, Alejandro Agag, no ocultó su emoción al declarar que finalmente lo han conseguido y que estar en Madrid es como cumplir un sueño. Agag confirmó el éxito rotundo de la convocatoria al anunciar que las 30.000 entradas disponibles se han agotado, lo que refleja fielmente la vitalidad de la capital española.

MADRID, 19/03/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2i), y el único piloto español participante en la carrera, Pepe Martí (i), durante la recepción oficial del Madrid e-Prix, sexta cita del Mundial de Fórmula E, este jueves en Madrid. EFE/ Kiko Huesca / Kiko Huesca / EFE

Más allá del espectáculo deportivo, la Fórmula E representa la vanguardia tecnológica. Según explicó la presidenta regional, esta competición ofrece un modelo donde la gestión de la energía y la destreza del piloto en trazados estrechos son las claves del éxito.

Ayuso señaló que se trata de algo mucho más avanzado que simple automovilismo eléctrico, definiéndolo como tecnología, ingeniería de software y un laboratorio fundamental para las baterías del futuro.

Impacto económico

El evento no solo promete adrenalina, sino un fuerte impulso para la economía local. Se estima que más de 400 millones de espectadores en 192 países seguirán la carrera, mientras que la organización implica una participación masiva de empresas madrileñas en logística, restauración y construcción de infraestructuras. Además, el E-Prix refuerza una agenda internacional que ya cuenta con hitos como la NFL, los premios Laureus y la final de la Champions 2027.

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