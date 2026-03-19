Más ayudas a la natalidad en la Comunidad de Madrid: hasta 14.500 euros por hijo para madres menores de 30 años

Buenas noticias para las familias madrileñas. El Consejo de Gobierno ha autorizado ampliar en 5,3 millones de euros la inversión destinada este año a las ayudas por gestación, nacimiento y adopción. Con esta subida, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales destinará en 2026 más de 121 millones de euros a financiar estas prestaciones.

Esta es una de las 80 medidas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso incluidas en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26, ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Hasta 14.500 euros por niño

El programa contempla una ayuda directa de 500 euros al mes por cada hijo, que se concede desde la semana 21 de embarazo hasta que el menor cumple dos años. En total, las familias pueden recibir hasta 14.500 euros por niño a lo largo de 29 meses.

Estas ayudas están dirigidas principalmente a madres menores de 30 años y se aplican también en casos de adopción, con el objetivo de ofrecer estabilidad económica en las primeras etapas de la crianza.

El programa contempla una ayuda directa de 500 euros al mes por cada hijo / FREEPIK

Madrid lidera el número de nacimientos en España

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad de Madrid lideró el número de nacimientos en España en 2025 con un total de 52.450, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al año anterior.

El Ejecutivo autonómico atribuye en parte este crecimiento a las políticas de apoyo a las familias, entre ellas las ayudas económicas directas, que han contribuido a mejorar las condiciones para tener hijos en la región.

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La Comunidad de Madrid lideró el número de nacimientos en España en 2025, con un total de 52.450 alumbramientos / COMUNIDAD DE MADRID

Apoyo a la conciliación

La ampliación presupuestaria refuerza el compromiso del Gobierno madrileño con la conciliación laboral y familiar, así como con el impulso de medidas que favorezcan el crecimiento demográfico. En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad en Europa, iniciativas como estas buscan posicionar a Madrid como una de las regiones con mayor respaldo institucional a las familias jóvenes.