SUCESO
Apuñalado un menor de 16 años en Villaverde
Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido al menor, que ha sido evacuado con pronóstico reservado al hospital 12 de Octubre
EFE
Un menor de 16 años ha resultado herido tras ser apuñalado en el abdomen en la calle Escoriaza, en Villaverde, en un suceso que investiga la Policía Nacional.
Según ha informado este jueves Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía, el suceso ha tenido lugar pasadas las 17.00 horas a la altura del número 16 de la citada calle..
Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido al menor, que ha sido evacuado con pronóstico reservado al hospital 12 de Octubre.
Ni el arma ni el autor o autores se encontraban en el lugar, por lo que la Policía ha iniciado un investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los agresores del menor, un español nacido en la República Dominicana.
De momento no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del apuñalamiento, incluido un suceso relacionado con pandilleros.
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