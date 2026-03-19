PULSO PARLAMENTARIO
Ana Millán y Miguel Ángel Rodríguez, protagonistas de una jornada clave en la Asamblea de Madrid
El Partido Popular cerrará filas en torno a Ana Millán, mientras que la oposición cuestionará la gestión de la información pública del Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso
La política madrileña vive una jornada clave en la que el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves estará marcado por la situación judicial de dos figuras del entorno de Isabel Díaz Ayuso. El archivo de la causa contra Ana Millán, número tres del PP de Madrid, y la citación judicial de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, serán los ejes principales.
La sesión de control arranca a las diez de la mañana y promete un alto voltaje político. Además de los frentes judiciales, el acceso a la vivienda, el aborto y la sanidad pública actuarán como telón de fondo de los enfrentamientos parlamentarios entre el Gobierno regional y la oposición.
El blindaje del PP a Ana Millán y la ofensiva contra Miguel Ángel Rodríguez
Este será el primer encuentro parlamentario tras conocerse el archivo de la causa contra Ana Millán. Se espera que el Partido Popular cierre filas en torno a la vicepresidenta de la Asamblea, mientras que Más Madrid y PSOE-M ya han anunciado recursos contra esta decisión judicial para mantener la presión sobre la dirigente.
Por otro lado, la izquierda pondrá el foco en Miguel Ángel Rodríguez (MAR), quien deberá declarar el 6 de mayo por una presunta revelación de secretos. Manuela Bergerot y Mar Espinar cuestionarán la gestión de la información pública del Ejecutivo, aprovechando el turno de preguntas sobre la protección de datos de los empleados públicos.
Vivienda y Sanidad como puntos de fricción con Vox y la izquierda
La presidenta Isabel Díaz Ayuso responderá a Rocío Monasterio (Vox) sobre las medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Este intercambio medirá la temperatura de la relación entre ambos partidos, especialmente tras los pactos de gobierno en otras comunidades donde el PP depende de la formación de Abascal.
En el ámbito sanitario, el portavoz popular Carlos Díaz Pache elevará el tono contra el Ministerio de Sanidad. El PP aprovechará una pregunta sobre el acceso universal a la salud para criticar la gestión de Mónica García, vinculando las políticas estatales con un impacto negativo en el sistema madrileño.
Familias monomarentales y control a la política penitenciaria
La jornada incluye debates legislativos de calado, como la votación de una propuesta de Más Madrid para que las familias monomarentales equiparen sus derechos a los de las familias numerosas. Asimismo, Vox defenderá una fiscalidad diferenciada para frenar la compra de vivienda por capital extranjero.
Finalmente, el PP presentará una iniciativa para exigir transparencia al Gobierno de España sobre los beneficios penitenciarios a presos de ETA. El orden del día se completará con asuntos como el sistema de tutela de menores, el apoyo a las víctimas del terrorismo y el mantenimiento del estadio del Rayo Vallecano.
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