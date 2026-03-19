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Ámbito Cultural celebra el Día Mundial de la Poesía con una fiesta lírica en el corazón de Madrid: fechas y horarios

Massiel, Amancio Prada, Hugo Mujica y la lírica de Robe Iniesta protagonizan un programa que recorrerá Callao, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Real Jardín Botánico-CSIC

Como ya es tradición, el próximo 21 de marzo arranca la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, que organiza Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación

Como ya es tradición, el próximo 21 de marzo arranca la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, que organiza Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

El fin de semana del 20 y 21 de marzo, Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con la colaboración de La Piscifactoría Laboratorio de Creación, celebrará un año más el Día Mundial de la Poesía y la llegada de la primavera con una ambiciosa programación.

El programa ofrecerá un encuentro con el cantautor Amancio Prada en Callao, un recital de 21 poetas en el Museo Thyssen-Bornemisza que arrancará con una lectura inaugural de Massiel, un diálogo y recital entre Hugo Mujica y Pablo Rosal en el Real Jardín Botánico-CSIC y un cierre de jornada dedicado a la figura poética de Robe.

El programa ofrecerá un encuentro con el cantautor Amancio Prada en Callao

El programa ofrecerá un encuentro con el cantautor Amancio Prada en Callao / CEDIDA

Fechas y horarios

La programación comenzará el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas en la Sala de Ámbito Cultural (Plaza de Callao). El protagonista será el 'cantor de los poetas' Amancio Prada, quien compartirá sus poemas y sus canciones en conversación con Gonzalo Escarpa, director de #LdeLírica.

El sábado 21 de marzo (11:45-13:30 horas), el foco se desplazará al Museo Thyssen-Bornemisza. La lectura inaugural de la fiesta será a cargo de Massiel, referente de la canción de autor y de la libertad creativa. Después, un total de 21 creadores de España y Latinoamérica recitarán en diferentes salas del museo frente a obras maestras de la colección, habitando el espacio expositivo a través de la voz.

El sábado 21 de marzo, el foco se desplazará al Museo Thyssen-Bornemisza

El sábado 21 de marzo, el foco se desplazará al Museo Thyssen-Bornemisza / MUSEO THYSSEN

¿Qué artistas participarán?

El listado de artistas será un reflejo del panorama poético actual. Entre ellos destacan figuras consagradas como Javier Lostalé y Marga Clark, voces premiadas a nivel nacional como Raquel Vázquez (Premio Loewe de Creación Joven), Alicia Louzao (Premio Jovellanos al Mejor Poema del Mundo) o Verónica Aranda (Accésit del Premio Adonáis) y jóvenes relacionados con la poesía viva, como el actual Premio Ciudad de Córdoba 'Ricardo Molina', Bernard Engel, o el finalista del Premio LdeLírica, Bruno Lastra.

Tras el paso por el museo, la celebración se traslada al Real Jardín Botánico- CSIC (13:30 h). Concretamente en la glorieta de la niña, tendrá lugar un diálogo entre el poeta y sacerdote argentino Hugo Mujica, galardonado con el Premio Loewe de Poesía 2026, y el dramaturgo y poeta Pablo Rosal. Ambos explorarán los límites del lenguaje en un formato que prima la palabra viva y la reflexión.

La poesía de Robe

El cierre de la jornada será las 19:30 horas, de nuevo en la sala de Callao, con un evento sobre la obra poética de Robe Iniesta. El encuentro, conducido por Gonzalo Escarpa y el musicólogo Gonzalo Hormigo, repasará las letras de sus discos en solitario y analizará la figura de Robe como poeta. Además, contará con las actuaciones de diferentes artistas que versionarán canciones. Entre ellos: Natalia Vega, La Chiado, Javier Fernández Julia Bambolerira.

Nueva convocatoria del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Como ya es tradición, el próximo 21 de marzo arranca la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, que organiza Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación, con el objetivo de fomentar y dar visibilidad a la poesía más allá de la palabra escrita, apostando por la puesta en escena y la performance. A continuación, el listado completo de poetas y escritores participantes en la celebración del Día Mundial de la Poesía en el Museo Thyssen-Bornemisza:

Noticias relacionadas

  1. Alain Uceda.
  2. Alicia Louzao.
  3. Amaury Muro.
  4. Ángel Solo.
  5. Arturo Martí.
  6. Bernard Engel.
  7. Bruno Lastra.
  8. Carolina Muñoz.
  9. Charo Fierro.
  10. Emilia Conejo.
  11. Javier Lostalé.
  12. José Félix Valdivieso.
  13. Marga Clark.
  14. María Pastor.
  15. Marta González Novo.
  16. Pablo Rosal.
  17. Pía Tedesco.
  18. Raquel Vázquez.
  19. Rosa Navarro.
  20. Sebastián Fiorilli.
  21. Verónica Aranda.

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