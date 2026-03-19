Ámbito Cultural celebra el Día Mundial de la Poesía con una fiesta lírica en el corazón de Madrid: fechas y horarios

El fin de semana del 20 y 21 de marzo, Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con la colaboración de La Piscifactoría Laboratorio de Creación, celebrará un año más el Día Mundial de la Poesía y la llegada de la primavera con una ambiciosa programación.

El programa ofrecerá un encuentro con el cantautor Amancio Prada en Callao, un recital de 21 poetas en el Museo Thyssen-Bornemisza que arrancará con una lectura inaugural de Massiel, un diálogo y recital entre Hugo Mujica y Pablo Rosal en el Real Jardín Botánico-CSIC y un cierre de jornada dedicado a la figura poética de Robe.

El programa ofrecerá un encuentro con el cantautor Amancio Prada en Callao / CEDIDA

Fechas y horarios

La programación comenzará el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas en la Sala de Ámbito Cultural (Plaza de Callao). El protagonista será el 'cantor de los poetas' Amancio Prada, quien compartirá sus poemas y sus canciones en conversación con Gonzalo Escarpa, director de #LdeLírica.

El sábado 21 de marzo (11:45-13:30 horas), el foco se desplazará al Museo Thyssen-Bornemisza. La lectura inaugural de la fiesta será a cargo de Massiel, referente de la canción de autor y de la libertad creativa. Después, un total de 21 creadores de España y Latinoamérica recitarán en diferentes salas del museo frente a obras maestras de la colección, habitando el espacio expositivo a través de la voz.

El sábado 21 de marzo, el foco se desplazará al Museo Thyssen-Bornemisza / MUSEO THYSSEN

¿Qué artistas participarán?

El listado de artistas será un reflejo del panorama poético actual. Entre ellos destacan figuras consagradas como Javier Lostalé y Marga Clark, voces premiadas a nivel nacional como Raquel Vázquez (Premio Loewe de Creación Joven), Alicia Louzao (Premio Jovellanos al Mejor Poema del Mundo) o Verónica Aranda (Accésit del Premio Adonáis) y jóvenes relacionados con la poesía viva, como el actual Premio Ciudad de Córdoba 'Ricardo Molina', Bernard Engel, o el finalista del Premio LdeLírica, Bruno Lastra.

Tras el paso por el museo, la celebración se traslada al Real Jardín Botánico- CSIC (13:30 h). Concretamente en la glorieta de la niña, tendrá lugar un diálogo entre el poeta y sacerdote argentino Hugo Mujica, galardonado con el Premio Loewe de Poesía 2026, y el dramaturgo y poeta Pablo Rosal. Ambos explorarán los límites del lenguaje en un formato que prima la palabra viva y la reflexión.

La poesía de Robe

El cierre de la jornada será las 19:30 horas, de nuevo en la sala de Callao, con un evento sobre la obra poética de Robe Iniesta. El encuentro, conducido por Gonzalo Escarpa y el musicólogo Gonzalo Hormigo, repasará las letras de sus discos en solitario y analizará la figura de Robe como poeta. Además, contará con las actuaciones de diferentes artistas que versionarán canciones. Entre ellos: Natalia Vega, La Chiado, Javier Fernández y Julia Bambolerira.

Nueva convocatoria del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Como ya es tradición, el próximo 21 de marzo arranca la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, que organiza Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación, con el objetivo de fomentar y dar visibilidad a la poesía más allá de la palabra escrita, apostando por la puesta en escena y la performance. A continuación, el listado completo de poetas y escritores participantes en la celebración del Día Mundial de la Poesía en el Museo Thyssen-Bornemisza:

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