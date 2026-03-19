Almeida, sobre el cantón de Montecarmelo: "Cuando esté ejecutado podrán comprobar quién ha mentido y quién no"

La serie sobre el cantón de Montecarmelo tiene más capítulos que una telenovela de mediodía. En el penúltimo, los vecinos del barrio acusaron al Ayuntamiento de Madrid de mentir y tratar de engañarles con el cambio anunciado la semana pasada - que renunciaban a la base del Selur, sustituyéndola por un parque para ayudar a "aislar" el resto del cantón, el cual se limitirá a vesturios y aparcamientos para los operarios-. En el último, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, afirma que son los vecinos quienes mienten y difunden "leyendas" sobre la instalación.

La "única forma de desmontar" estas mentiras y leyendas", ha asegurado este jueves en rueda de prensa el regidor popular, será cuando el cantón esté defintivamente ejecutado y los vecinos "puedan comprobar que este Gobierno les ha dicho la verdad desde el primer momento". Ahí se verá "quién ha mentido y quién no ha mentido", ha subrayado Almeida, que espera que llegado el momento la plataforma vecinal "pida disculpas por haber calificado de fake esta actuación".

Dicho esto, el alcalde ha insistido en que el proyecto se limitará a vestuarios y espacios de servicio para los trabajadores de la limpieza, con el objetivo de “dignificar sus condiciones” y acercar esos equipamientos a sus puestos de trabajo. Asimismo, ha justificado la retirada del Selur sosteniendo que nunca fue una cuestión “estratégica” dentro del proyecto municipal. En su lugar, ha apuntado, "va a haber un parque que hasta este momento no existe" en Montecarmelo.

Volviendo a la cuestión inicial, Almeida ha cargado contra la plataforma vecinal y contra la oposición municipal, a las que ha acusado de “engañar y mentir” sobre el contenido real del proyecto. En particular, ha criticado a PSOE y Más Madrid por rechazar una infraestructura que, según ha recordado, sindicatos como CCOO y UGT consideran necesaria para mejorar la situación de los trabajadores del servicio de limpieza.

Según el acalde popular, toda la polémica suscitada no es más que una larga campaña de "insidias", ante la que el Ayuntamiento ha respondido con reuniones y visitas de vecinos a otros cantones de la ciudad. "Los que todavía se oponen no tienen, en mi opinión, el valor para oponerse a que sean vestuarios. Y por tanto, tienen que seguir alimentando este tema diciendo que es que no vamos a cumplir, que es que va a ser otra cosa", ha lanzado Almeida.

En un comunicado lanzado la semana pasada tras el anuncio, las entidades vecinales de Montecarmelo argumentaban que la intención de este es “desactivar la protesta vecinal” sin modificar realmente el proyecto. Se trata de "un señuelo", trasladaba a este periódico el pasado martes un portavoz de la Plataforma No al Cantón. En palabras de este vecino, el Consistorio "está engañando a todo el mundo" cuando afirma que van a cambiar el parque de maquinaria proyectado por un cantón auxiliar.

Para sostener esta afirmación, aludía al contrato firmado con Urbaser, que obliga a construir el cantón original, y a la documentación presentada por el Ayuntamiento ante el juzgado, en la que el proyecto no ha cambiado. Si de verdad quisieran cambiarlo, afirma este portavoz, "tendrían que licitar de nuevo el contrato" y realaborar la propuesta. "Eso sigue siendo una instalación industrial y se tiene que reubicar en una zona industrial", señaló.