El abandono de la empresa adjudicataria retrasa durante meses la construcción "urgente" del centro de acogida de El Cañaveral

En julio del año pasado, a petición del Área de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Madrid tramitó por vía de emergencia la construcción de un centro de acogida para personas sin hogar en El Cañaveral. La razón de ser, según justificaron entonces, era atender a 276 personas que llevaban poco tiempo en situación de calle y que, por tanto, tenían más posibilidades de revertir su situación con una ayuda temprana. Apremiadas por esta necesidad, las obras arrancaron en septiembre; sin embargo, no duraron mucho en marcha.

Ya desde el inicio se habían detectado "retrasos" en los trabajos, hasta que en sendas visitas realizadas los días 13 y 26 de enero, la dirección facultativa constató "la no existencia de actividad alguna y que la obra se encontraba en situación de abandono", explicó la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión ordinaria del ramo celebrada este miércoles. Para entonces, apenas se había ejecutado el 23% de la construcción proyectada en la parcela situada en la calle Batalla de Salamina, según la delegada.

Ante esa situación, el Ayuntamiento inició el 30 de enero un expediente para resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista, una decisión que la Junta de Gobierno autorizó el 26 de febrero junto con la incautación de la garantía definitiva. Dado que la situación de emergencia social seguía existiendo, apuntó la titular de Obras, el Consistorio decidió volver a adjudicar el 6 de marzo los trabajos pendientes, cuya ejecución ya "ha vuelto a empezar".

Unas explicaciones ofrecidas en respuesta a una pregunta formulada por el concejal Pedro Barrero (PSOE), que durante la sesión cargó contra el "fracaso absoluto" en la gestión del proyecto. Durante su intervención, el edil socialista recordó que el centro se tramitó como obra de emergencia porque, según defendió entonces el Gobierno municipal, estas casi 300 personas requerían una respuesta inmediata. La urgencia solo "existió en el papel", reprochó Barrero. El calendario preveía terminar una primera fase en diciembre de 2025 y completar la obra en marzo de 2026, pero a día 18 de del mes, el centro no está operativo y “ni tan siquiera existe”.

A pesar de ello, el Ayuntamiento ha abonado ya 3,2 millones de euros, cerca del 40 % del total del contrato, valora en 8 millones. “Se ha pagado casi la mitad de un contrato por una infraestructura que no está construida. Es inaceptable”, criticó el edil del PSOE-M, quien también apuntó contra la adjudicación inicial. Cuestionó que el contrato recayera en una compañía cuya actividad estaba vinculada a “energía, gas y aire acondicionado”, y no a la construcción; así como que esta empresa se haya llevado en los últimos 5 años contratos por valor de 96 millones de euros pese a presentar un elevado riesgo de impagos.

“Cualquier gestor público responsable habría detectado estos riesgos de hasta un 63% antes de adjudicar un contrato de estas características”, afirmó Barrero durante su segunda intervención, antes de anunciar que su partido llevará el asunto a la Comisión de Vigilancia de la Contratación y exigirá la depuración de responsabilidades, al entender que ya no se trata de “mala suerte”, sino de “mala gestión” o incluso de “favoritismo en la contratación pública”.

Unas acusaciones que García Romero rechazó de plano, defendiendo que el procedimiento se ajustó en todo momento a la legislación de contratos. “No se ha saltado el procedimiento de contratación”, respondió, antes de asegurar que el expediente se tramitó "cumpliendo toda la ley”. La delegada también justificó que hasta ahora no habían tenido ningún problema con la empresa en cuestión, la cual no ha podido completar el proyecto por haber entrado en concurso de acreedores. "Para la barbaridad de obras que hacemos, la verdad es que poco me parece que solamente una haya caído" en esta situación, deslizó García Romero, antes de subrayar que "lo importante es que la obra ha vuelto a empezar".

Cuando por fin esté terminado, el centro, ubicado en la zona industrial de El Cañaveral, contará con una superficie construida de 3776 m². Las instalaciones dispondrán de un total de 12 módulos habitacionales, espacios comunes y una capacidad para acoger alrededor de 150 personas, a quienes se les ofrecerá alojamiento y atención social individualizada.