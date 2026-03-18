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ENCLAVE NATURAL

La Policía Local de Getafe detiene a tres personas por intentar robar vallas en el entorno de las Lagunas de Horna

Agentes de la Policía Local de Getafe frustraron el robo de vallas en las Lagunas de Horna, un entorno natural distinguido con el premio 'Sendero Azul' por su compromiso con la biodiversidad y la educación ambiental

Guardia Civil.

Guardia Civil. / EFE/ Zipi

EFE

La Policía Local de Getafe ha detenido a tres personas tras ser sorprendidas 'in fraganti' intentando robar vallas en el entorno de las Lagunas de Horna, en Perales del Río, un paraje que ha sido recientemente reconocido con el galardón 'Sendero Azul' por el camino que lo comunica con el área industrial de Los Olivos.

Los hechos han ocurrido esta madrugada cuando los agentes del turno de noche, que realizaban labores de vigilancia a la altura de dicho entorno natural, sospecharon de que se pudieran estar realizando vertidos ilegales en el paraje natural desde una furgoneta en las inmediaciones.

Tras comprobar que ésta carecía de seguro, finalmente dieron con los tres sospechosos, que fueron identificados y detenidos por intento de robo, ya que posteriormente se encontraron vallas del perímetro de las lagunas que había sido cortadas con una radial para ser robadas.

Enclave premiado

Este enclave ha sido recientemente reconocido con el galardón 'Sendero Azul' por el camino que comunica el área industrial de Los Olivos con las Lagunas de Horna, lo que ha convertido a Getafe en el segundo municipio de la Comunidad de Madrid en recibir este reconocimiento.

El galardón reconoce el valor ambiental y educativo de este entorno en Getafe, además de visibilizar el trabajo realizado por entidades, vecinos y Gobierno Municipal en favor de la biodiversidad, según han informado desde el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento está avanzando además en la conservación de esta zona, con actuaciones para adecuar el camino, instalar la cartelería y señalética homologadas por ADEAC, entidad responsable de 'Senderos Azules', y se izará la bandera en los próximos meses para que los vecinos puedan disfrutar y aprender de este entorno.

1,5 kilómetros

Además, se ampliarán las actividades de educación ambiental del programa que se realiza actualmente, aprovechando los recursos incorporados por 'Sendero Azul'.

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El sendero recorre 1.5 kilómetros, iniciándose en el área industrial de Los Olivos, y finalizando en las Lagunas de Horna, desde el que se puede observar los diferentes usos del suelo, agrícolas y renaturalizados, así como la recuperación de una zona natural con un valioso desarrollo de la biodiversidad en las últimas décadas.

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