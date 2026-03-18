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TIEMPO MADRID

La Aemet anuncia un giro radical del tiempo con la llegada de la primavera: vuelven la precipitaciones a la Comunidad de Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un jueves soleado en Madrid, pero el viernes, coincidiendo con el inicio de la primavera, se espera que cambie de forma radical

Una persona se protege de la lluvia con paraguas, a 19 de enero de 2024, en Madrid.

Una persona se protege de la lluvia con paraguas, a 19 de enero de 2024, en Madrid. / Europa Press | Mateo Lanzuela

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

A pocos días del inicio de la primavera, el tiempo se mantiene estable con días soleados y sin precipitaciones. Así lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para los próximos días, aunque espera un giro radical del tiempo la misma jornada en la que inicia la nueva estación.

Sin precipitaciones, de momento

Este jueves 19 de marzo la jornada en la capital se prevé calmada y predominada por un tiempo soleado con cielo despejado. El día comenzará con nubes que desaparecerán a las 12:00 horas, momento en el que brillará el sol hasta su puesta.

MADRID, 03/12/2025.- Cielo azul y despejado sobre la Gran Vía madrileña, este miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactiva esta mañana la alerta amarilla por acumulación de nieve en la zona de la sierra. Las lluvias que se han dado durante la madrugada, irán remitiendo a lo largo de la mañana, mientras la cota de nieve estará en torno a los 900 y 1000 metros. EFE/ Mariscal

MADRID, 03/12/2025.- Cielo azul y despejado sobre la Gran Vía madrileña, este miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactiva esta mañana la alerta amarilla por acumulación de nieve en la zona de la sierra. Las lluvias que se han dado durante la madrugada, irán remitiendo a lo largo de la mañana, mientras la cota de nieve estará en torno a los 900 y 1000 metros. EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

El pronóstico para la montaña es similar. En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera un cielo poco nuboso o despejado, con alguna nubosidad de evolución diurna por la tarde. Al final del día tenderá a aumentar la nubosidad, pero no se esperan ni precipitaciones ni tormentas.

Temperaturas mínimas en descenso

Las temperaturas se mantienen estables, pero por poco tiempo. Por el momento para el día de jueves en la capital se espera que los termómetros oscilen entre los 19 grados de temperatura máxima y los 7 grados de temperatura mínima.

Este es el pronóstico de la Aemet para la capital en la próxima semana.

Este es el pronóstico de la Aemet para la capital en la próxima semana. / Aemet

Y en la montaña, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin apenas cambios, al igual que la capital. Eso sí, se podrán producir heladas débiles en el entorno de las cimas. En Somosierra, los grados irán entre los 13 de máxima y los 2 de mínima y en Guadarrama, entre los 16 de máxima y los 4 de mínima.

El viento en la capital soplará algo más fuerte que en las últimas jornadas con rachas moderadas y en la montaña se espera flojo o moderado.

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¿Vuelven las precipitaciones?

La Aemet espera un giro radical del tiempo para el próximo viernes 20, inicio de la primavera, con la vuelta de las lluvias y una notable bajada de las temperaturas. Los termómetros en la capital se desplomarán de los 19 hasta los 12 grados de máxima. Por suerte, la previsión actual espera que las precipitaciones sean débiles. Los madrileños tendrán que permanecer con el paraguas a la vista.

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