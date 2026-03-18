Telemadrid cierra 2025 con superávit y firma su mejor audiencia en cinco años

El Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid ha aprobado este miércoles las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2025, con un resultado contable positivo de 59.576 euros, un superávit de 846.585 euros, un 107% por encima de lo previsto, y su mayor cuota de pantalla en cinco años.

La corporación pública mantiene unos fondos propios de 12.624.000 euros, equivalentes al 107% del capital social, mientras los gastos de personal ascendieron a 35.141.000 euros para una plantilla de 530 empleados al cierre del año, según la propuesta presentada por el director general, José Antonio Sánchez.

La aportación económica de la Comunidad de Madrid alcanzó los 81,5 millones de euros, pero RTVM devolvió más de 20 millones al Estado en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, lo que representa el 25% de la financiación recibida, precisa en un comunicado la empresa pública dependiente de la Administración autonómica.

El coste de RTVM por cada ciudadano madrileño se sitúa en 11,46 euros al año -menos de un euro al mes-, un dato que la consolida como "la televisión autonómica más eficiente de España", que genera más de un millar de puestos de trabajos directos e indirectos en el sector audiovisual.

Respecto a los datos de consumo televisivo, los tres canales del grupo (Telemadrid, laOtra y Telemadrid Int) alcanzaron una audiencia agregada del 6,1 %, que supone "el mejor registro de los últimos cinco años".

Los servicios informativos que lograron su cuota de pantalla máxima en dieciséis temporadas, con un share medio del 10,4% en sus cuatro ediciones diarias, lo que implica un crecimiento del 11,8% respecto a 2024 y un 11,9% de cuota de pantalla, un 10% más que en años anteriores.

RTVM destaca su apuesta por la tauromaquia y la emisión íntegra de los veintinueve festejos de la Feria de San Isidro, por primera vez en su historia, que atrajo a 127.000 espectadores diarios de media.

Además, se vendieron los derechos de imagen a la televisión pública del estado mexicano de Aguascalientes, llevando este evento fuera de España por primera vez.

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La web y redes sociales de Telemadrid superaron los 15 millones de visualizaciones y 247 millones de minutos vistos, un hito que bate todos los récords históricos de la casa, al registrar un crecimiento del 160 % respecto a 2024.