Shakira anuncia que construirá un estadio en Madrid y el Ayuntamiento advierte: "No tenemos confirmación"

Hay artistas que llenan estadios y, otros, que los construyen. Shakira ha dado un paso más en su carrera y, esta vez, ha anunciado que su próximo gran proyecto será la construcción de un estadio en Madrid para cerrar su gira Las mujeres ya no lloran. Será un recinto temporal y, provisionalmente, se le conocerá como Estadio Shakira.

Y es que la cantante colombiana ya está adelantando que el final de la gira en España será algo de otro mundo. El plan incluiría más de dos conciertos en la capital en lo que sería su regreso al país con un espectáculo completo por primera vez desde 2018.

Shakira cerrará su gira mundial en España / EFE

El Ayuntamiento de Madrid dice no tener información oficial

Ahora, parece que el plan inicial podría verse truncado por un pequeño detalle. El Ayuntamiento de Madrid ha afirmado no saber nada acerca de dicho proyecto. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha señalado en una reunión con los rectores de la UNED, la Universidad Complutense y la Politécnica: "No tenemos confirmación ni noticias ni información oficial pero lo que sí me consta es que a lo largo de los próximos días, muy posiblemente a lo largo de esta semana, tendrán noticias oficiales por parte de los promotores".

Shakira vuelve a España

El cierre de la gira de Shakira en Madrid tendría además un componente simbólico. España sigue siendo un país clave en la trayectoria de la artista, tanto personal como profesional. No ofrece un concierto completo aquí desde el El Dorado World Tour de 2018, cuando actuó en Barcelona, La Coruña, Bilbao y Madrid. Desde entonces la cantante ha pasado por numerosos cambios en su vida, entre los que destacan su mediática separación del exfutbolista Gerard Piqué o las batallas fiscales que tuvo con Hacienda.

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Shakira no ofrece un concierto completo en Madrid desde el El Dorado World Tour de 2018 / EFE

Y es que, ya finales de 2024 confirmó a GQ sus deseos de actuar en España: "Para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable", sentenció entonces.