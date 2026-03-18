DÍA DEL PADRE
Este restaurante de Madrid regala tartas de queso gratis por el Día del Padre: dónde y cómo conseguirla
El restaurante madrileño regalará una porción de tarta de queso con helado de vainilla a todos los padres el 19 de marzo para celebrar su día
Se acerca el Día del Padre y en Madrid se celebra de la manera más dulce posible. Ya sea con los típicos dulces madrileños como los Ombligos de Pinto o con postres clásicos con los que nunca se falla: una buena tarta de queso, una de esas recetas que alegran el día a cualquiera, sobre todo, si es gratis. Y es que hay un restaurante de Madrid que va a regalar porciones de esta deliciosa tarta para celebrar este día tan especial por todo lo alto.
¿Dónde puedo conseguir una tarta de queso gratis?
En pleno corazón de Madrid está ubicado el restaurante Mítiko, donde se fusiona la diversidad gastronómica de Perú y Japón. El día 19 de marzo exclusivamente, todos padres estarán invitados a un detalle especial por parte de restaurante: invitación a postre, una deliciosa tarta de queso con helado de vainilla, cremosa y equilibrada como un broche dulce para celebrar en familia.
Bajo la dirección del chef Jorge Rodríguez, Mítiko se ha consolidado como un lugar de gastronomía experimental, un viaje sensorial entre el fuego del wok, la frescura del ceviche y los matices del pisco. Su propuesta gastronómica va desde los ceviches hasta el sushi y este gesto por el Día del Padre consolida los valores del restaurante: "una ocasión para compartir tiempo y mesa", dice el chef.
Una cita dulce para celebrar en familia
Este gesto busca ir más allá de atraer a las familias que busquen celebrar el Día del Padre de una forma especial, como una cita gastronómica en la que reunir a los miembros de la familia como parte esencial de la jornada. Mítiko invita así a disfrutar de este día señalado con esta propuesta que combina originalidad y sabor con un final feliz asegurado con el detalle exclusivo para los protagonistas de la jornada.
Quienes quieran sorprender a sus padres con una comida distinta a la habitual, con una fusión original de sabores y un final dulce gratuito, en Mítiko encontrarán una oportunidad perfecta para hacerla. El próximo 19 de marzo, la tarta de queso será más que un simple postre: será la excusa perfecta para celebrar en familia.
- Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Así serán las tres nuevas colinas de Madrid con la tierra del soterramiento de la A-5: se parecerán a las ‘Siete Tetas’ de Vallecas
- Las madrileñas Alfonso X El Sabio y la Carlos III ocupan el segundo y el tercer puesto de las universidades más innovadoras de España, según Forbes
- El Real Madrid estrena 'En el corazón de la Decimoquinta': los mejores momentos de la Champions 2024 desde dentro
- El 'desmadre' publicitario que desluce la Plaza Mayor de Madrid: 'Como ven que no hay ninguna sanción, todo el mundo hace lo que quiere
- Los 100 mejores colegios de España en 2026: Madrid destaca en educación privada e internacional según Forbes
- Madrid actualizará este verano su catálogo de especies protegidas tras más de 30 años sin cambios