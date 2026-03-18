Renfe incorpora trenes de última generación en la C-5: más capacidad y mejoras para los usuarios madrileños

Tras las múltiples y habituales quejas de los usuarios, la línea C-5 de Cercanías de Madrid afronta la puesta en marcha de una renovación que promete, no solo mejorar el estado general de la línea, sino solventar los tan criticados problemas de horarios y averías. Para ello, entre los trabajos previstos, Renfe ha anunciado la incorporación de una nueva flota de trenes con características técnicas muy novedosas.

Los trabajos que se espera se alarguen durante cinco años, tienen previsto llegar a su fin en 2031, fecha en la que los madrileños podrán hacer uso de la nueva serie 453, que trae consigo coches de dos plantas y con una longitud de hasta 200 metros.

Una renovación integral: nuevos flota de trenes en la C-5

La renovación integral de los trenes que componen la red de Cercanías de Madrid en la C-5 responde el plan propuesto por el Ministerio de acabar con la serie 446 de Renfe para 2030. Así, el diseño de 1989, que dispone de 240 asientos y plazas para 759 personas tiene sus días contados, y es que para 2031, Renfe tiene previsto incluir un nuevo formato eléctrico y adaptado a la nueva era: la flota 453, innovadora y con características técnicas muy novedosas.

Entre sus principales características destacan sus dos tipos de coche, pues mientras algunos de los coches motores contarán con una planta accesible con piso bajo continuo, otros disfrutarán de dos plantas que otorgarán mayor capacidad. Con un servicio previsto de entre 912 y 1884 personas, la longitud de los trenes oscilará entre los 200 y 100 metros.

Nuevos trenes de la flota 453 con dos plantas / @EnsancheSur

Además, los vagones contarán con zonas reservadas para carritos de bebé, bicicletas y sillas de ruedas, así como otras comodidades entre las que destaca la disponibilidad de wifi, enchufes USB en todos los asientos y un sistema de videovigilancia por CCTV en todos los coches.

Los nuevos vagones incorporarán zonas reservadas para carritos de bebé, bicicletas y sillas de ruedas / RENFE

Cambios en la C-5 hasta el 22 de marzo

Con el objetivo de ampliar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías en beneficio de las líneas C-3 y C-4, la C-5 sufrirá hasta el próximo 22 de marzo una reordenación de su servicio. Las obras impulsadas por Adif en las infraestructuras provocarán que los sábados y domingos entre las 00:30 y las 10:00 horas, los trenes de la C-5, en ambos sentidos —con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada—, inicien y finalicen su recorrido en la estación de Atocha.