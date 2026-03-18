Una paloma sorprende a Almeida en pleno acto: "Dicen que esto trae buena suerte"

Lo que debía ser un acto solemne en recuerdo de los profesionales de la información fallecidos por defender la libertad de expresión dejó también una escena tan inesperada como incómoda para José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid fue sorprendido por una paloma en plena intervención, durante la presentación del monumento instalado frente a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en la calle Juan Bravo.

Lejos de detener el discurso, Almeida optó por responder con humor al incidente. "No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia, en este momento, de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer", bromeó ante los asistentes. A continuación, enlazó la anécdota con el sentido del acto: "Veis, cuando digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo, estando con vosotros, de que nos suceda cualquier cosa".

"Anécdotas al margen, dicen que esto trae buena suerte", continuó Almeida en su discurso, entre risas de los presentes. "Y la mejor suerte que podemos tener en Madrid es contar con vosotros para preservar nuestros derechos y libertades, así que muchas gracias".

Más allá del momento, el acto sirvió para reivindicar el valor del periodismo y de la información veraz en un contexto que el propio alcalde definió como especialmente delicado. Almeida aseguró que "ser profesional de la información es un ejercicio de riesgo en estos momentos" y defendió que el periodismo es "el principal antídoto que hay contra todos aquellos que quieren destruir la democracia y la convivencia".

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Madrid rindió homenaje a los caídos por la libertad de expresión con un monumento presentado por el alcalde junto a la presidenta de la APM, María Rey. La escultura lumínica, obra de Daniel Canogar, mide seis metros de altura y recuerda a los quince profesionales fallecidos en la defensa de este derecho desde la llegada de la democracia.