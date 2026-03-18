OMODA Madrid es Moda llega a su fin tras seis días de desfiles en lugares clave de la capital: "Es emocionante ver vibrar la ciudad"

E.R.A.X., The 2nd Skin CO., Lluis Infantes, Duyos, Miguel Marinero, Carlota Barrera, Moisés Nieto e Isla Bonita Moda han sido los últimos ocho diseñadores en mostrar su trabajo durante la primera mitad de la semana de la moda en Madrid. OMODA Madrid es Moda, plataforma impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, pone fin a seis jornadas de desfiles, performances y exposiciones en puntos emblemáticos de la capital como el Instituto Cervantes, la Plaza de España, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo del Traje, el Hotel Thompson, el Club Financiero Génova, el Hotel Wellington, la Serrería Belga, el Teatro Magno o el Cuartel General de la Armada.

“Están siendo unas semanas magníficas, con dos plataformas que acogen a casi todos los diseñadores de la ACME. Uno es OMODA Madrid es Moda, que organiza desfiles en la ciudad y otras opciones para que Madrid siga vivo; y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que tiene un recinto maravilloso y algunos desfiles también fuera del recinto, que es la novedad. Ha sido una semana excepcional, con los compañeros dándolo todo. Esperamos que España y Madrid puedan situarse en uno de los primeros puestos de la moda a nivel mundial”, señala Juan Duyos, presidente de ACME y de la Fundación Academia de la Moda.

El diseñador Juan Duyos posa antes del evento inaugural de la Semana de la Moda de Madrid. / Agencias

El madrileño, que presentó su última colección Euforia este martes en el Instituto Cervantes de Madrid, quiso rendir tributo a una figura clave en sus inicios como diseñador. “Es un homenaje a mi primer trabajo, que fue con Manuel Piña. Él me enseñó todo lo que me gusta de la moda, todo lo que de verdad sé y entiendo a día de hoy. Con el tiempo, él me fue soltando poco a poco los conocimientos, picándome el gusanillo. Empezó en 1979, aunque yo no trabajé con él hasta la década de los 90. Me apetecía mucho hacer un guiño a toda esa etapa con él, evidentemente traído al 2026”, expresa.

"Cada edición es única"

Juan Avellaneda, Juana Martín, Beatriz Peñalver, Daniel Chong, Paloma Suárez, Devota & Lomba, Roberto Verino, Dominnico, Pilar Dalbat, Eduardo Navarrete y Moisés Nieto, entre otros, han hecho de las calles y espacios madrileños una pasarela. “Como madrileño y gato, es muy emocionante ver cómo la ciudad vibra con el sector de la moda. No sólo se mueve la moda. También lo hacen la restauración, el comercio y el turismo. Arrastramos a otros sectores para que también estén vivos”, añade.

Aunque califica los meses de preparación para esta cita anual como “estresantes”, Duyos reconoce que también tiene su parte bonita: “Ambas cosas, a partes iguales. De hecho, si algo te pone nervioso es porque te interesa. Y a mí esto me sigue poniendo muy nervioso, así que es una buena señal”. La cita, que por primera vez se extenderá durante 11 días consecutivos, reunirá a más de 70 diseñadores entre ambas plataformas, en una edición que premia al alicantino Juan Vidal y a Johanna Ortiz, creadora internacional invitada. Tal y como señaló la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, en la presentación, “no es solo un evento, sino una estrategia de ciudad”.

El desfile inaugural de OMODA Madrid es Moda en la Plaza de España de Madrid. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

“Cada edición es única y tiene su propia chispa. Estamos en un momento buenísimo en el que están pasando muchas cosas, sobre todo a gente jóven, como Carlota Barrera o Spastor. Se esfuerzan para que esta semana sea un éxito. Vemos muchas marcas consolidándose. Sin olvidar los grandes nombres internacionales, como Adolfo Domínguez, Roberto Verino o Pedro del Hierro, que también lo están dando todo”, concluye.

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Tomando el testigo de OMODA Madrid es Moda, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, da comienzo este miércoles a una nueva edición marcada por la evolución de su ecosistema creativo y una apuesta por el reconocimiento del talento en todas sus etapas. Acogerá propuestas de 40 creadores divididos en cinco jornadas, que tendrán lugar en el Palacio de Cibeles, el Palacio de Fernán Núñez y el pabellón 14.1 de IFEMA MADRID.