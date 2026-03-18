Es oficial: este es el único municipio de Madrid que tendrá fiesta el 19 de marzo

Este jueves 19 de marzo se celebra el Día del Padre en España, en conmemoración del día de San José. Un día que durante un tiempo formó parte del calendario de días no laborables en todo el país, pero que posteriormente quedó en manos del criterio de cada comunidad autónoma y ayuntamiento, en este caso del de Madrid.

¿Festivo en Madrid?

La legislación permite pasar los festivos que caen en domingo a lunes o trasladarlos a otro fecha distinta. Es el caso de Galicia, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana o País Vasco, donde el 19 de marzo será festivo. En Madrid, según el año, el día de San José forma parte del calendario laboral o no, por ejemplo, en el año 2021 sí fue festivo autonómico en la Comunidad de Madrid.

Este año, Madrid no pertenece a las comunidades en las que será festivo, por lo que será un día normal de trabajo y colegio. Lo cierto es que hay localidad en la que sí es festivo local, aunque no se celebre en toda la Comunidad de Madrid.

Fiesta en esta localidad

Hay una localidad en la que sí es festivo y que además lo celebran por todo lo alto: en Pinto, el día 19 de marzo es inhábil en el calendario laboral. En este municipio con motivo del Día del Padre celebran la jornada con una ruta gastronómica que tiene por protagonista al dulce Ombligos de Pinto, que ya es tradición de la ciudad.

El 19 de marzo invitan desde Pinto a celebrar el día con su postre que rinde homenaje a la historia de la ciudad: sus ingredientes recuperan los elementos tradicionales de la ciudad como la zanahoria típica de las huertas de Pinto, la fresa que recuerda a un tren histórico que pasaba por allí y una cobertura de chocolate que reconoce una tradición de hace más de 150 años.

¿Qué días sí serán festivo en Madrid?

Las próximas fiestas laborales en Madrid se acerca próximamente con la llegada de la Semana Santa. Concretamente, serán los días de Jueves y Viernes Santo de los días 2 y 3 de abril los que formarán el primer puente del curso.

Más tarde, el 1 de mayo celebraremos el Día del Trabajo, y al día siguiente la región conmemorará la revuelta contra los franceses en 1808. En esta ocasión la gran fiesta cae en sábado, y no se trasladará al lunes siguiente. Lo mismo ocurrirá con el festivo de la Asunción, el 15 de agosto, que este año cae también en sábado.

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Los grandes puentes llegarán en la recta final del año, con la Fiesta Nacional del lunes 12 de octubre; y con el traslado del festivo de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre. Además, diciembre traerá un 'macropuente' con el traspaso del Día de la Constitución al lunes 7 y la celebración de la Inmaculada Concepción el martes 8. La Navidad, el 25 de diciembre, cerrará el calendario laboral.