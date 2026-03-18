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Nuevos problemas en los trenes de alta velocidad: retrasos en los AVE con origen o destino Madrid por un problema de Adif

Varios pasajeros en la estación de Atocha se suben a un tren AVE.

Varios pasajeros en la estación de Atocha se suben a un tren AVE. / EFE/ Kiko Huesca

Javier Niño González

Madrid

Nuevo problema de Adif en la alta velocidad. Los trenes con origen o destino Madrid están sufriendo retrasos este miércoles debido a una indicencia en los sistemas de señalización, según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en un mensaje en su perfil de 'X'.

Algunos usuarios han contestado molestos al anuncio, indicando que llevan más de media hora parados en el trayecto entre la capital y el sur, en ambas direcciones.

Si viajas en Renfe, la operadora pública tiene una web en la que muestra el estado de cada uno de sus trenes en tiempo real. Según el mapa, los tiempos de retraso no superan la hora.

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[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]

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