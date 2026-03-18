Muere Tsutomu Shibayama, director de 'Doraemon' y referente del anime: así viajaron sus personajes a Madrid para comerse las uvas en la Puerta del Sol

Tsutomu Shibayama, mítico director de 'Doraemon' y gran tótem del anime japonés, falleció el pasado 6 de marzo a los 84 años tras atravesar un cáncer de pulmón. Fue su productora, Ajia-do Animation Works, la que lo anunció con un comunicado en X, dando a conocer la muerte del expresidente y director ejecutivo de la compañía y expresando su "más profundo agradecimiento por su amabilidad durante su vida".

Apenas unos meses antes, sus personajes visitaron por primera vez en la historia España. Nobita y Doraemon, el gato cósmico protagonista, viajaban hasta Madrid para participar en una de las tradiciones más conocidas de la cultura española. Ambos se comieron las uvas con las que los españoles damos la bienvenida al nuevo año. Se titulaba 'Doraemon Fin de año en España', y formaba parte de un especial de Nochevieja que la serie emitió en Japón en el año en que se cumplían 30 años del estreno de la serie.

El capítulo arranca con Nobita intentando comerse unos fideos en Nochevieja para atraer la buena suerte de cara al Año Nuevo. Sin embargo, tanto él como Doraemon se quedan dormidos y acaban llegando al 1 de enero sin haber cumplido con la tradición. “Ojalá viviera en un país donde todavía no hubiera terminado el año”, lamenta Nobita. Entonces, al gato cósmico se le ocurre una idea: viajar a otro lugar del mundo donde aún no se haya celebrado la llegada del Año Nuevo, como ocurre en distintos países respecto a Japón.

Doraemon decide entonces poner rumbo a Madrid para celebrar allí la Nochevieja. “¡Nos vamos a comer los fideos de fin de año a España!”, exclama Nobita, que viaja junto a su inseparable compañero hasta la Puerta del Sol, en pleno centro de la capital. Una vez allí, un chico llamado Pedro se tropieza accidentalmente con ellos, hace que los fideos caigan al suelo y deja caer también sus uvas.

20 años dirigiendo

En ese momento, Pedro le exige a Nobita que le compre las uvas, a lo que el protagonista de la serie decide comprarse para el también, viendo que ya no tiene fideos para pasar al Año Nuevo. Así, ambos se toman las 12 uvas en la céntrica plaza madrileña para pasar al año nuevo con buena suerte.

Shibayama dirigió la famosa serie infantil 'Doraemon’ durante más de 20 años y se hizo mundialmente reconocido gracias a ella. Sin embargo, los primeros proyectos del cineasta fueron como dibujante de manga bajo el pseudónimo Hajime Sanjo. En los años 60, se sumergió en el mundo de la animación y 1963 se unió al estudio Toei Animation, donde empezó su carrera como animador profesional.

En 1978 hizo un giro en su carrera y cofundó el estudio de animación Ajia-do Animation Works junto a Osamu Kobayashi and Michishiro Yamada. Desde esta plataforma ayudó a contribuir al desarrollo del anime haciendo productos para el cine y la animación. De esta manera, fue allí donde empezó la creación 'Doraemon'.

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Más allá de la serie del robot azul, Shibayama participó en la creación de otras producciones famosas como 'Nintama Rantaro' y 'Ranma ½', de la que condujo la primera temporada. Además, también dirigió algunos episodios y películas de 'Chibi Maruko-chan'.