Un gran parque central, reorganización de la movilidad y seguridad reforzada: Madrid presenta el proyecto de remodelación de Azca

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles el proyecto básico para la remodelación integral de Azca, el distrito financiero de la capital que reúne a 2.000 vecinos y alrededor de 50.000 personas que acuden allí a trabajar cada día. Una actuación que llega tras un "acuerdo histórico" entre las empresas, los residentes y la administración, en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida; aunque con 8 meses de retraso respecto a lo anunciado a finales de 2024 por el propio regidor al presentar el convenio alcanzado entre las tres partes.

La idea entonces era que las obras comenzasen este mismo año, de cara a estar listas para 2028. Ahora habrá que esperar hasta el primer semestre de 2027 para ver llegar las grúas al entorno de Azca. Sea como fuere, durante la presentación Almeida ha definido la intervención como un "hito histórico" para la ciudad que ayudará a definir el "mejor futuro de Madrid". Esto es lo que "lo que se da en Azca, el futuro de una ciudad del siglo XXI [...], pero también el futuro de una sociedad que se construye sobre la base de una colaboración entre todos, entre la administración, entre el sector económico y privado y entre los vecinos", ha destacado el regidor madrileño.

La actuación, bautizada como Nuevo Azca, se integrará con el proceso de transformación urbana de la Castellana y de Madrid Nuevo Norte, y afectará a una superficie total de 132.895 metros cuadrados, de los que 82.755 son públicos y 50.140 privados de uso público. También se repartirá el gasto: de los casi 90 millones de euros (89,3) que costará el proyecto, 55,6 millones serán aportados por el Ayuntamiento y los 33,7 restantes, por los inversores privados.

Presentación del proyecto de Nuevo Azca. / Ayuntamiento de Madrid

El plan presentado esta mañana se apoya en tres grandes ejes: sostenibilidad, accesibilidad y seguridad. Así, entre las principales actuaciones figura la creación de un gran parque central, la plantación de más de 1.000 árboles de más de 40 especies y la incorporación del agua como elemento estructurador del nuevo paisaje. A ello se sumará la renovación de los 33 pasajes interiores, repartidos en dos niveles, con nueva iluminación, señalética y acabados, así como aperturas en los forjados para facilitar la entrada de luz natural y ventilación en las cotas inferiores.

La propuesta también prevé una reorganización de la movilidad interior y de los espacios de estancia. El ámbito contará con un anillo central de circulación, cinco pasarelas peatonales y 19 zonas estanciales, además de áreas infantiles, bancos y un graderío de 150 metros lineales en la ladera del parque central para pequeñas actividades culturales. En paralelo, se instalarán dos nuevos ascensores, se renovarán las aceras perimetrales y se acometerá la revisión e impermeabilización de estructuras bajo rasante, junto con la renovación del saneamiento y del drenaje integral del conjunto.

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La seguridad será otro de los aspectos reforzados en la operación. En este sentido, el proyecto contempla la sustitución completa del alumbrado por tecnología led de alta eficiencia y la ampliación del sistema de videovigilancia, que pasará de 55 cámaras distribuidas en dos niveles a 91 cámaras en tres niveles. Con la presentación ya realizada, el Consistorio deberá ahora recibir y aprobar el proyecto de ejecución antes de licitar unas obras cuyo inicio está previsto para el primer semestre de 2027.