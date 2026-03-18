Madrid lidera el auge de la nuda propiedad: vender la casa y seguir viviendo en ella

Madrid se ha convertido en el principal foco del auge de la nuda propiedad en España, una fórmula que permite vender la casa y seguir viviendo en ella. Según los datos analizados por Almagro Capital, la región concentra el 61,2% de la demanda detectada en la "vivienda inversa" y registra valoraciones medias superiores a los 858.000 euros.

Este modelo permite a una persona mayor obtener liquidez a partir del valor de su vivienda habitual mediante la venta del inmueble, pero conservando el derecho a residir en él de por vida.

El interés por esta solución se ha disparado en los últimos años. A nivel nacional, el volumen anual de personas interesadas ha pasado de una media de 166 casos entre 2017 y 2019 a una media de 1.423 entre 2023 y 2025, lo que supone un aumento del 757%.

En conjunto, el mercado potencial asociado a las oportunidades analizadas supera los 5.257 millones de euros, una cifra que refleja el creciente interés por fórmulas que permiten transformar patrimonio inmobiliario en liquidez sin renunciar al uso de la vivienda.

Por provincias, Madrid concentra el mayor volumen de interés detectado, con el 61,2% del total registrado en la muestra analizada. Le siguen Barcelona, con más del 20,3%, y ya a mayor distancia Valencia y Málaga.

Además del volumen, algunas provincias destacan también por el importe medio de las operaciones. Madrid presenta una valoración media superior a los 858.000 euros, mientras que Málaga supera los 811.000 euros, situándose entre los mercados con mayor valor medio.

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Desde Almagro Capital señalan que la nuda propiedad ha dejado de ser una fórmula poco conocida para ganar peso entre propietarios sénior que buscan obtener liquidez sin abandonar su casa. A su juicio, este crecimiento refleja la situación de una generación con patrimonio inmobiliario consolidado que demanda soluciones más flexibles, transparentes y adaptadas a esta etapa de la vida.