GALARDONES
Madrid es elegida 'Mejor Ciudad' en los Forbes Travel Awards, superando a Hong Kong y Miami
Almudena Maíllo, concejala de Turismo, recogió el galardón en nombre del Ayuntamiento, destacando la combinación de patrimonio, cultura y gastronomía de la capital española
Madrid ha sido reconocida como 'Mejor Ciudad' en la primera edición de los Forbes Travel Awards, unos galardones promovidos por Forbes Travel que distinguen a destinos e iniciativas turísticas con impacto en el desarrollo económico, la inclusión y la proyección de futuro. La capital española se ha impuesto a otras candidatas internacionales como Hong Kong o Miami.
La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, recogió el premio en nombre del Ayuntamiento y subrayó que el reconocimiento refuerza la imagen internacional de Madrid como un destino capaz de combinar patrimonio, cultura, gastronomía y estilo de vida. Maíllo destacó además el valor simbólico del galardón al tratarse de la primera edición de estos premios. A su juicio, este reconocimiento consolida a la capital como un destino de referencia para el viajero actual y supone un estímulo para seguir impulsando un modelo turístico de calidad, con capacidad para generar valor tanto para la ciudad como para quienes la visitan.
Este nuevo premio se suma a otros reconocimientos recientes obtenidos por la capital en el ámbito turístico, entre ellos su elección como Mejor Destino de Europa 2026 por European Best Destinations, además de su presencia habitual en rankings internacionales sobre atractivo urbano.
Con este nuevo respaldo, Madrid refuerza su posición como uno de los grandes destinos turísticos globales y consolida una oferta cada vez más competitiva y con mayor proyección internacional.
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