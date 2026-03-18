"Leer para ayudar": el nuevo libro solidario del experto en liderazgo Fernando Botella para aprender a salir de la queja

El experto en liderazgo y creatividad, Fernando Botella, lleva años explorando cómo pensamos, sentimos y decidimos. ExCEO en el sector farmacéutico, consultor, profesor en escuelas de negocio y lector compulsivo de autores como Daniel Kahneman o Mihaly Csikszentmihalyi, ha convertido su trayectoria en una búsqueda constante: entender cómo las personas pueden vivir con más intención y menos inercia.

Esa inquietud cristaliza ahora en Crearte, un libro que no solo propone salir del piloto automático, sino que añade un componente poco habitual: todo lo recaudado se dona íntegramente a la Fundación Aladina, una organización que acompaña a niños con cáncer y sus familias en hospitales de toda España. La presentación en Madrid será el 26 de marzo a las 19:00 horas en el Auditorio Johannes Partanen (Plaza San Martín, 1. Entrada por C. de las Hileras, 18). Con un enfoque directo y práctico, Botella invita a dejar la queja, asumir la responsabilidad personal y convertirse en "el artesano de la propia vida".

Fernando Botella lanza 'Crearte', un libro para salir del modo queja. / Cedida

Con Crearte, el autor no solo propone un cambio individual, sino también colectivo: pasar de la queja a la acción, del piloto automático a la conciencia, y de la vida que ocurre a la vida que se construye. Y hacerlo, además, con un propósito solidario que convierte cada página en una oportunidad de ayuda real.

En Crearte invita a dejar de vivir en automático. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en ese piloto automático si, precisamente, no somos conscientes?

Nos damos cuenta cuando paramos y observamos nuestras rutinas, nuestros hábitos y nuestros pensamientos repetidos. Ahí descubrimos que somos animales de repetición. Vivir en piloto automático es dejar que lo de fuera nos mueva más que lo de dentro. No es malo en sí mismo, pero se convierte en un problema cuando ocupa toda nuestra vida y dejamos de ser protagonistas para convertirnos en espectadores.

La queja aparece como uno de los grandes obstáculos del libro. ¿Por qué se ha convertido en una forma de vida tan habitual?

Porque es cómoda. Coloca los problemas fuera de nosotros y nos evita responsabilizarnos. También tiene que ver con la educación: muchas veces nos enseñan a mirar fuera en lugar de mirarnos dentro. Además, la queja es incompatible con la gratitud. Cuando uno vive en modo víctima, le da más peso a las circunstancias que a lo que puede hacer con ellas.

¿Qué precio personal pagamos cuando nos instalamos en esa queja cotidiana?

El mayor precio es que no conseguimos nuestros objetivos vitales. Eso genera frustración, ansiedad, estrés prolongado e incluso problemas de salud. Pero hay algo más profundo: entramos en lo que llamo 'anestesia vital'. Perdemos la curiosidad, la capacidad de asombro, el deseo de cambiar. Y eso es devastador.

Fernando Botella convierte su nuevo libro en un proyecto solidario. / Cedida

Habla de crear la propia vida. ¿Qué significa en un contexto lleno de rutinas y obligaciones?

Las rutinas existen y hay que respetarlas, pero no pueden ser una excusa. Crear tu vida es un acto radical de libertad y de honestidad. No todo depende de nosotros, eso es importante, pero dentro de lo que sí controlamos, podemos diseñar cómo queremos vivir. Nuestra vida es la obra más importante que vamos a crear.

Muchas personas esperan a que algo cambie antes de actuar. ¿Por qué cuesta tanto dar el paso?

Porque es más fácil pensar que hacer. Planificar está bien, pero si no hay acción, todo se queda en una ilusión. Yo defiendo la acción imperfecta: es mejor hacer algo imperfecto que no hacer nada. La perfección suele ser enemiga de la creación.

¿Qué papel juega cómo nos hablamos a nosotros mismos?

Es clave. El lenguaje interno crea realidad. Si te dices "no puedo", "ya es tarde" o "esto no es para mí", tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Cambiar ese diálogo, lo que en psicología se llama reestructuración cognitiva, es fundamental para salir del piloto automático y empezar a actuar.

También aborda la comunicación no violenta. ¿Qué implica realmente?

Que no se trata solo de hablar, sino de escuchar con intención de entender. Muchas conversaciones fracasan porque escuchamos para responder, no para comprender. La comunicación real empieza cuando dejamos el juicio y conectamos con el otro.

Define Crearte como un acto de honestidad con uno mismo. ¿Por qué?

Porque implica mirarte sin máscaras: aceptar tus miedos, tus límites, tus deseos. Es alinear lo que piensas con lo que haces. La incongruencia —decir una cosa y hacer otra— es mucho más dañina que equivocarte conscientemente.

Todos los beneficios del libro se destinan a la Fundación Aladina. ¿Por qué esta decisión?

Porque quería devolver a la sociedad parte de lo que me ha dado. El libro habla de crear y de aportar, y esto es coherente con ese mensaje. Todo —derechos de autor, ventas, libros vinculados a conferencias— va a la Fundación Aladina. El objetivo es ayudar a niños con cáncer y generar impacto social.

¿Qué le gustaría que ocurriera con este libro más allá de la lectura?

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Me gustaría que ayudara a crear una sociedad más consciente, más solidaria y con más sentido de futuro. Que las personas dejen de esperar y empiecen a participar en su propia vida.