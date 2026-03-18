Julián sella la clasificación en Londres y cita al Atlético con el Barça en cuartos de final

Se enfrentaba el Atlético de Madrid a un nuevo ejercicio de supervivencia similar, no tanto por nivel, pero sí por resultado, a lo vivido en Copa del Rey ante el FC Barcelona. En esta ocasión, mostró mayor oficio y control de la situación. Tomó nota Simeone para no caer en el mismo error ante el equipo que será su próxima piedra en el camino en esta edición de la Champions. Antes, le tocará medirse a otro gigante de nuestro fútbol, el Real Madrid, para seguir calibrando el nivel de un equipo que, llegados a este momento crítico de la temporada, no deja de soñar en grande.

Kolo Muani da esperanzas al Tottenham

Sorprendió Simeone con la presencia de Molina, autor del gol que significó el triunfo ante el Getafe, en el costado derecho de los rojiblancos. Prescindió de Marc Pubill y, por obligación, de Jan Oblak respecto al encuentro de ida disputado hace poco más de una semana en el Metropolitano. Cuando tan solo habían transcurrido cinco minutos de partido, se encargó Lookman de rebajar la euforia local por segundos. El nigeriano recibió un centro raso de Giuliano para empujar la pelota y adelantar al Atlético, pero se encontraba en posición antirreglamentaria.

Con Vicario en portería, y no con Kinsky, partió de inicio Tudor. Muchas voces apuntaban que podía no sentarse en el banquillo londinense en este encuentro de vuelta, pero el empate liguero ante el Liverpool otorgó cierto crédito al técnico italiano. Su equipo acaparó buena parte de la posesión en el arranque, pero cada vez que los de Simeone encadenaban cuatro pases seguidos eran capaces de generar peligro a la espalda de la zaga británica. Pese a la posesión de los londinenses, el Atlético no mostró signos de flaqueza en defensa de área durante los primeros minutos de partido.

Cuando lo peor parecía haber pasado, apareció la figura de Kolo Muani. Fue Tel, el hombre más peligroso de los spurs en el primer acto, el que sirvió un centro medido a la cabeza del francés, quien por medio de un remate sutil convertía la primera gran ocasión del Tottenham en el partido. Nuevamente, el canterano del Bayern Múnich gozó de un mano a mano ante Musso, pero el portero argentino sacó una mano salvadora para detener el disparo que bien podía haber significado el 2-0 en el marcador. Fueron los peores momentos del equipo de Simeone. Los fantasmas del pasado reaparecieron para sembrar la duda en los rojiblancos.

Fue Griezmann el que entendió aquello que demandaba su equipo en todo momento. El francés ofreció su cara más asociativa, se convirtió en un centrocampista más, como viene siendo habitual, y rescató al Atlético del ida y vuelta en el que se había visto implicado. Llegó, entonces, el mejor momento para el equipo madrileño. Justo al filo del descanso, primero Julián y después Giuliano, dispusieron de las mejores ocasiones para los rojiblancos. Ahí apareció Vicario, para negar el tanto a los jugadores albicelestes del Atlético y poner fin a una primera mitad que transcurrió bajo los planes del técnico italiano del Tottenham.

Gol y asistencia de Julián

No pudo empezar mejor la segunda mitad para el Atlético de Madrid. Apareció Julián Álvarez cuando más lo necesitaba el conjunto rojiblanco. Lo inició el propio Julián en área propia, arrebatando la pelota a Xavi Simons, y rápidamente encontró a Griezmann, que aclaró la jugada con un solo toque. Lookman recibió con espacios y asistió al argentino para asestar un golpe definitivo a las esperanzas del Tottenham en los primeros minutos del segundo acto.

Simons, frustrado tras la pérdida en el empate rojiblanco, respondió ante la adversidad con un disparo desde la frontal del área. El canterano azulgrana mandó a guardar la pelota, en una jugada ante la que nada pudo hacer Musso. Se resistió el equipo de Tudor a tirar la toalla tras el varapalo en forma de gol de Julián. En una de estas, apareció de nuevo la figura de Musso. El argentino frustró el impecable remate de Pedro Porro con el exterior de su pierna derecha. El Atlético mostraba debilidades fruto del empuje de los locales. Más por insistencia que por fútbol, el equipo de Tudor se empezaba a ver con opciones.

Observaba Koke desde la banda del Tottenham Hotspur Stadium el intercambio de golpes en lo que se había convertido el partido. No tardó demasiado Simeone en darle entrada para intentar hacerse con el control y protegerse de las arremetidas del Tottenham por medio de la pelota. Junto a él ingresó Sorloth.

Noticias relacionadas

Los cambios cambiaron la cara del Atlético. Y encontró en el balón parado su mejor aliado para igualar el encuentro. Regaló Julián a Hancko un centro teledirigido para convertir el segundo tanto de los rojiblancos y poner el último clavo en el ataúd de la eliminatoria. Cometió una torpeza Giménez para dar la oportunidad a Xavi Simons de conseguir una victoria honorífica, que, en cualquier caso, no impidió el pase a cuartos de final para el conjunto rojiblanco.