El impresionante piso de Victoria Federica en Madrid: un palacete de 500 metros cuadrados regalo de su abuelo Juan Carlos I

En las últimas semanas, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, quinta en la línea de sucesión al trono español, vuelve a estar en el punto de mira. Su nueva ilusión sentimental con Jorge Navalpotro ha reavivado el interés por todo lo que tiene que ver con esta royal. Cada palabra y aparición de la modelo e influencer generan titulares en los medios, y, de forma natural, también lo hace su impresionante casa en la capital.

Aunque la vivienda fue un regalo de Juan Carlos I a su hija, la Infanta Elena, lo que comenzó siendo un refugio familiar ahora se ha convertido en el hogar de su nieta, quien, a sus 24 años, ha convertido este piso en pleno corazón de Madrid es su centro de operaciones. Con un estilo que combina tradición aristocrática, diseño contemporáneo y máxima privacidad este piso de 500 metros cuadrados refleja el estilo de vida de Victoria y acoge las citas sociales de la modelo.

Juan Carlos I y Victoria Federica siempre han mantenido una relación cercana de profunda complicidad y afecto mútuo / Gtres

Cinco dormitorios, amplios salones y zona de servicio

Situado entre el barrio de Salamanca y el Niño Jesús, el inmueble destaca por su amplitud con 500 metros cuadrados, y por su práctica distribución sumando cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño, amplios salones, e incluso una zona de servicio.

El bajo cuenta además con jardín privado, piscina, garaje y portero físico. Todo pensado para garantizar la seguridad, discreción y comodidad de Victoria Federica que considera estos atributos requisitos imprescindibles para quienes han nacido bajo el foco mediático.

Decoración sobria y visitas monárquicas

Aunque no existen reportajes fotográficos oficiales del interior, Victoria Federica ha dejado ver algunos detalles a través de sus redes sociales, revelando un estilo sobrio, elegante y actual, con tonos neutros y materiales nobles como la madera o el mármol.

Froilán, Victoria Federica y la Infanta Elena / Gtres

Entre las diferentes estancias, el salón se destaca como corazón de su hogar. Sus techos altos y grandes ventanales proporcionan una iluminación cálida perfecta para las reuniones privadas de la modelo. Y es que la influencer convive ocasionalmente con su madre, la Infanta Elena, y recibe las visitas de su hermano, Felipe Juan Froilán, compartiendo momentos en familia alejados de los protocolos oficiales.

Además, la casa cuenta con una cocina equipada con electrodomésticos de alta gama y una gran isla central, así como con un amplio vestidor y tocadores con productos de belleza. Estos rincones que en ocasiones se transforman en sus sets de grabación improvisados reflejan el estilo de vida práctico pero también creativo de esta creadora de contenido.

Victoria Federica en su piso en Madrid / @vicmabor

¿Cuánto vale realmente el piso de esta 'royal'?

Situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid, el mercado inmobiliario se mueve entre 9.000 y 12.000 euros por metro cuadrado, por lo que, si se aplica una media conservadora, el piso podría estar valorado entre los 5 y los 6 millones de euros. Sin embargo, si además se tiene en cuenta su jardín y su piscina privada, algunos expertos cifran la vivienda por encima de los 8 millones de euros. Una cifra que pone de manifiesto que no se trata de una casa cualquiera, sino un auténtico palacete en pleno centro de la ciudad.