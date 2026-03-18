FÚTBOL FEMENINO
Gio Garbelini niega insultos racistas y asegura que el acta arbitral "es mentira"
La jugadora del Atlético de Madrid rechaza haber llamado "negra" a Fatou Dembelé y sostiene que lo reflejado por la árbitra no se corresponde con lo sucedido
Europa Press
La futbolista del Atlético de Madrid Gio Garbelini calificó de "mentira" lo recogido en el acta del duelo de Copa de la Reina contra el Costa Adeje Tenerife este martes, y negó "de manera rotunda" haber proferido ningún insulto "racista".
"Niego de manera rotunda y categórica, haber pronunciado la palabra 'negra', así como cualquiera otra manifestación racista y ofensiva. Lo recogido en el acta no se corresponde con lo sucedido. El racismo es algo que rechazo profundamente", escribió este miércoles la jugadora rojiblanca en sus redes sociales.
"Va en contra de todo lo que soy, y de todo lo que he vivido en el deporte. A lo largo de mi carrera he compartido vestuario, logros y amistades verdaderas con personas de culturas y orígenes distintos, y eso siempre fue algo natural para mí, no una postura", añadió.
Garbelini fue acusada por las jugadoras canarias de haber llamado 'negra' a Fatou Dembelé en los últimos minutos del encuentro y así se lo comunicaron a la colegiada Rivera Olmedo, que activó el protocolo contra el racismo en el Heliodoro Rodríguez López y lo recogió de esa manera en su acta del partido.
"Ver mi nombre asociado a una mentira como esta me duele. Y no lo voy a aceptar en silencio. Confío en que la verdad saldrá a la luz y en que los hechos serán esclarecidos como corresponde. Seguiré colaborando con total disposición en todo lo que sea necesario", termina, agradeciendo el apoyo y el cariño recibido.
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