El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con el veterano periodista y presentador de informativos, Vicente Vallés, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional en el equipo de María Corina Machado.

En la entrevista Antonio Ledezma, residente en Madrid como refugiado político desde 2017, rememora su detención en 2015 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia acusado de conspirar para derrocar a Maduro y reclusión, primero, en una prisión militar, y después en su propio domicilio hasta que logró fugarse a España.

En la conversación el dirigente opositor venezolano analiza las consecuencias de la intervención ordenada por el Gobierno de Estados Unidos y las expectativas de democracia que, en su opinión, se abren en la actualidad. Valora también el interés de Washington por el petróleo venezolano y la situación que vive hoy el país con una presidencia interina ocupada por Delcy Rodríguez.

Antonio Ledezma pone en valor la figura de Maria Corina Machado y evalúa la postura del Gobierno español en la cuestión de Venezuela y el papel que asume el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al periodista y presentador de informativos, Vicente Vallés, en la que asumió con naturalidad las etiquetas que le pone la opinión pública y defiende que las críticas al Ejecutivo "forman parte de la democracia": "No conozco a ningún periodista con un cierto recorrido al que no le hayan puesto una etiqueta en España. Conozco a muchos periodistas y medios que pasan por tener la etiqueta de ser más bien favorables al Gobierno, que realizan críticas al Gobierno, de una manera más o menos habitual, porque eso es parte de la democracia".

Y, al hilo de esta reflexión, se hace una pregunta: "si alguien escucha a un dirigente político decir que un político no debe nunca indultar a un político, y luego decreta el indulto a un político, ¿cuándo se es crítico? ¿cuando se critica que diga una cosa o cuando se critica que diga la contraria? Si un político dice que la amnistía es inconstitucional y luego decreta una amnistía, ¿en qué momento se puede hacer una crítica?, ¿o hay que alabar ambas posiciones?, ¿hay que ir variando de posición en función de cómo varía la posición de un dirigente político para que no te etiqueten como contrario a ese dirigente político? Las etiquetas son inevitables".

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Vicente Vallés vincula la diversidad de opiniones a la esencia democrática: "Sin información plural no hay democracia, y en países como China, Rusia, Cuba o Corea del Norte, los medios, controlados todos por el poder, cuentan las noticias de la misma manera porque no hay pluralidad; lo que distingue a una autocracia de una democracia -prosigue- es precisamente que en las democracias hay medios que explican las noticias con su propio criterio informativo, y a partir de ahí cada ciudadano tiene el derecho a informarse a través del medio que le satisface más".