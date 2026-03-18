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TRANSPORTES

EMT Madrid lanza una campaña para conectar emocionalmente a los ciudadanos con la movilidad urbana

Con 'Déjate llevar por Madrid, déjate llevar por EMT', la empresa madrileña invita a fluir con la ciudad, participando activamente de su ritmo y confiando en el transporte público

'Déjate Llevar Por Madrid, Déjate Llevar Por EMT', la nueva campaña.

'Déjate Llevar Por Madrid, Déjate Llevar Por EMT', la nueva campaña. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

EP

Madrid

EMT Madrid ha lanzado una campaña, 'Déjate llevar por Madrid, déjate llevar por EMT', que invita a acercarse a la movilidad urbana desde "una perspectiva más humana y emocional", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Se trata de ampliar el foco "más allá del transporte, para resaltar el rol que la movilidad pública desempeña en la experiencia urbana compartida porque moverse en EMT Madrid es conectar profundamente con la ciudad".

Madrid "no es solo un destino o el fin del trayecto sino el escenario en el que transcurre la vida". El concepto resalta la idea de "fluir con la ciudad, formar parte activa de su ritmo y confiar en la movilidad pública".

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La campaña se desplegará en diferentes soportes y canales de comunicación. Esta nueva dirección de la empresa se manifiesta también con otras formas de conectar con los usuarios, como la nueva tienda oficial, acciones especiales como la celebración de San Isidro con autobuses y bicicletas engalanados para la ocasión o el autobús de la Navidad convertido en buzón real para recibir las cartas destinadas a los Reyes Magos.

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