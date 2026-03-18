La DGT instalará un nuevo radar de velocidad en la A-4 de Valdemoro para reducir la siniestralidad en la zona

La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará la seguridad vial en la Comunidad de Madrid con la instalación de un nuevo radar de velocidad en la autovía A-4, específicamente en el tramo que atraviesa el municipio de Valdemoro. Esta decisión llega como respuesta directa a las reclamaciones históricas de los vecinos ante el elevado índice de accidentes en la zona.

Respuesta a una petición vecinal

La Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid ha confirmado oficialmente esta medida a la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (ACUSVAL). La asociación solicitó formalmente hace meses la intervención estatal para mitigar los riesgos en el tramo comprendido entre los kilómetros 26 y 30 de la denominada "Autovía del Sur".

¿Por qué se instala un radar en este tramo de la A-4?

El área afectada es conocida por los conductores madrileños debido a su complejidad técnica. Según ACUSVAL, el trazado presenta curvas pronunciadas que exigen una reducción de velocidad drástica, junto a peraltes muy acusados que dificultan el control del vehículo en condiciones adversas. Estos factores han provocado que la siniestralidad aumente notablemente en los últimos años. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha determinado tras un estudio técnico que la velocidad excesiva es el factor determinante en la mayoría de los siniestros de este punto negro.

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Aunque la confirmación de la instalación es oficial, aún quedan detalles técnicos por definir por parte de Carreteras y la DGT. Todavía no se ha especificado el punto kilométrico exacto entre el kilómetro 26 y el 30 donde se ubicará el cinemómetro, ni si el control de velocidad afectará al sentido de entrada hacia Madrid, al de salida hacia Andalucía o a ambos simultáneamente. Asimismo, está por confirmar si se tratará de un radar fijo de cabina o un radar de tramo.