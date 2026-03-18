La desesperación de una usuaria de Cercanías Madrid por su 'eterno' viaje para llegar al trabajo: "Al final, mejor en Metro"

El servicio de Cercanías Madrid suma y sigue acumulando incidencias, en un día a día que empieza a sacar de quicio a cada vez más usuarios habituales del transporte ferroviario en la región.

"Una hora para llegar a trabajar en un trayecto que son 20 minutos. Nos subimos al tren tras esperar media hora y, a mitad de camino, cambia su destino. Ni rastro de más trenes ni de información sobre lo que estaba pasando. Al final, mejor en Metro", se quejaba este miércoles una usuaria en redes, mencionando a las cuentas de ADIF y Cercanías Madrid

Más de 300 incidencias en dos meses

Hoy mismo, los trenes que circulaban entre Pozuelo y El Barrial han sufrido retrasos y detenciones debido a una incidencia en la infraestructura, según han informado fuentes oficiales de Renfe. Un habitual en los últimos tiempos.

Hasta el 1 de marzo de este año, se han contabilizado 323 incidencias, lo que supone una media de cinco diarias. Y la cosa va a peor.

En los últimos seis años, las incidencias de cercanías Madrid han crecido un 239%. Si nos situamos en 2019, el total fueron 448. Seis años después, en 2025, se sitúan en 1.521.

El aumento se aceleró a partir de 2023, cuando se duplicaron: de 375 en 2022 a 710 un año después. Ya En 2024 se alcanzaron las 1.014 incidencias y 1.521. en 2025.

Retrasos en los trayectos

Las estadísticas nacionales arrojan que de media los usuarios de la red de Cercanías sufrieron más de un minuto y medio de retraso, tuviese o no demoras su trayecto. En el caso de que sí, estas fueron en promedio de cerca de once minutos, a pesar de que los datos arrojan que Renfe ofreció la práctica totalidad de sus servicios programados, el 98,2% del total, en sus servicios en Madrid, Catalunya, Asturias, Bilbao, Cádiz, Cantabria, Málaga, Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Zaragoza y los antiguos Feve (actual Cercanías AM).

Porcentaje de trenes de Cercanías que cumplen su horario. / .

Analizando las ratios de puntualidad, la totalidad de los trenes circularon siempre con retrasos de menos de una hora. Este porcentaje cae en los que lo hicieron con demoras mayores a cinco minutos, el 6,3% del total, o de quince minutos, el 2%, según las cifras de Renfe, en un servicio público que moviliza alrededor de 1,2 millones de pasajeros de media al día y 3.471 trayectos ferroviarios y en el que el cumplimiento horario cayó a lo largo del año: del 73% del primer trimestre al 68,5% de los últimos tres meses del ejercicio.

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Por número de viajeros, la red de Cercanías de Madrid es la más utilizada, con 245 millones de usuarios, más de 672.000 al día, seguida de Rodalies de Cataluña, con 110 millones. El resto —salvo el caso de Valencia y Bilbao, con 20,8 y 14,9 millones de viajeros, respectivamente— de las redes locales movilizan volúmenes bajos de usuarios, menos de diez millones al año. La red con menos masa es la de Zaragoza, que apenas moviliza 500.000 pasajeros al año, menos de 1.400 al día.