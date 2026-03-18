El dardo de Guardiola tras la eliminación del Manchester City: "Felicidades al Real Madrid y felicidades a todos vosotros"

Sin muchas ganas de responder a las preguntas de Movistar+ tras ser eliminado de la Champions League por el Real Madrid, Pep Guardiola fue lo más escueto posible ante las preguntas del medio. Ya desde el principio, al ser cuestionado por si era justa la clasificación del conjunto de Álvaro Arbeloa, dejó claro todo con su contestación. "1-5, felicidades", afirmó el técnico 'sky blue'.

"Una lástima no haberlo vivido 11 contra 11, incluso si hubieran marcado (en la jugada del penalti). Es lo único que nos queda. Lo dimos todo", analizó posteriormente sobre el encuentro, antes de responder de forma contundente si para él era infracción y roja a Bernardo Silva: "¿Lo ha pitado no? Pues ya está".

Guardiola explicó que su discurso al descanso fue principalmente táctico, tratando de evitar el daño que podía hacer el Madrid jugando con un futbolista más: "Les he dicho que se cerraran dentro. No llegábamos bien a banda con 4 y con 5 llegábamos más en la última línea. Primero con más defensores, luego con Semenyo, pero ¿qué voy a decir?".

Además, el entrenador del Manchester City no se lo pensó dos veces a la hora de sacar pecho por su equipo y dejar un dardo a la prensa española: "Somos un equipo extraordinario. Tenemos un grupo de jugadores extraordinario. El futuro es brillante. Los primeros 15 minutos hoy, en el Bernabéu, el error que tuvimos en el gol de Fede Valverde. Felicidades al Madrid y felicidades a todos vosotros".

Más tarde, en rueda de prensa, el técnico ampliaría su respuesta y tendría unas palabras para Arbeloa: "Arbeloa me ha causado muy buena impresión. Tendrá una larga carrera. ¿Mi mayor desafío el Madrid? Mi mayor desafió era el Liverpool de Jürgen Klopp y estos años aquí. Vosotros estabais en España y no os dabais cuenta".

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se lamenta durante el partido contra el Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

"A seguir. En la carrera de uno hay buenos resultados y malos. Ahora levantarse, preparar la final. Nos duele estar fuera de la Champions, pero esta competición es muy exigente", añadió Guardiola sobre el futuro más inmediato del club.

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Todo ello antes de concluir con una declaración que parece dejar claro que seguirá un año más en el Manchester City: "¿Fuerzas? Muchísimas. Nos va a tocar seguro (volver a jugar contra el Madrid)".