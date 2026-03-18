METRO MADRID
Confirmado por la Comunidad de Madrid: Metro de Madrid se transforma en un espacio cultural con música, cine y teatro para sus usuarios
Con esta nueva iniciativa, la entidad busca democratizar el acceso a la cultura, transformando sus espacios con iniciativas que integren la cultura en la vida de los usuarios
Música, cine, literatura y teatro en un lugar que conocen muy bien los madrileños: el Metro de Madrid. El suburbano se alía con la cultura en el nuevo Plan Cultura en Metro presentado por la Comunidad de Madrid, en una iniciativa para acercar al arte a los más de 2,5 millones de usuarios diarios de este transporte público madrileño.
El proyecto ha sido anunciado por los consejeros Mariano de Paco Serrano y Jorge Rodrigo durante su visita a la estación de Chamartín, donde se están exhibiendo una muestra de trenes históricos.
El transporte público en el foco de la cultura
El Plan Cultura en Metro tiene el objetivo de convertir el metro en un espacio cultural activo y se espera que se desarrolle durante los próximos dos años. La iniciativa incluye más de una decena de actividades pensadas en impulsar la creatividad, apoyar a los artistas emergentes y fomentar la lectura.
Este es un lugar que forma parte de la rutina diaria de millones de ciudadanos, por lo que se ha convertido en un espacio perfecto para impulsar este tipo de propuestas que pretenden democratizar el acceso a la cultura.
Transformación de los espacios
El suburbano acogerá eventos singulares que transformarán sus espacios habituales. Uno de los más destacados se producirá con motivo del Día Internacional del Flamenco, el próximo 16 de noviembre, día en el que el metro lucirá un tablao flamenco.
También tendrán su espacio los cinéfilos con la participación en la Semana del Cortometraje, que permitirá habilitar zonas del metro como salas de proyección para los viajeros. Las iniciativas musicales tendrán su lugar en Suena Madrid, un espacio orientado a descubrir nuevos talentos y a promocionar entidades culturales como la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid o el Ballet Español autonómico.
Cultura en la vida diaria de los madrileños
El ambiente de literatura y el teatro también se respirará en los andenes, ya que otra de las propuestas es la de Libros a la Calle o el certamen Cronoteatro. Con esta iniciativa buscan un mejor acceso a la cultura, que se integrará en la rutina de los usuarios del metro.
Así, Metro Madrid se consolidará como una red cultural integrada en la ciudad, en la que el suburbano actúe como punto de encuentro entre todo tipo de disciplinas artísticas y ciudadanos, para impulsar la cultura en la región.
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