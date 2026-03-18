DIGITALIZACIÓN
La Comunidad de Madrid usará webcams en sus registros para verificar el DNI digital desde el 4 de abril
Escaneará el código QR del DNI digital para comprobar la identidad de los usuarios y facilitar trámites presenciales en oficinas
Europa Press
Los registros de la Comunidad de Madrid incorporarán webcams para verificar el DNI digital de los usuarios y acreditar la identidad a partir del 4 de abril.
Las mismas escanearán el código QR y contrastarán de esta manera la información que aparece directamente en la página oficial de la Policía Nacional y acreditarán la identidad del ciudadano. Además, con esta misma tecnología se podrán realizar otras gestiones presenciales como hacer trámites administrativos o acceder a recintos, han informado desde el Gobierno regional.
La Consejería de Digitalización ha distribuido documentación de soporte a todas las Consejerías para que puedan ser instaladas en los registros. Para poder acreditarse, el ciudadano ha de hacer el proceso de registro y activación del DNI Digital y seleccionar el tipo de DNI que quiere mostrar mediante un QR: mayoría de edad, simple o completo.
Los datos del QR, por seguridad, no se quedarán almacenados en el móvil y solamente se mostrarán durante un minuto para que sean validados por la Comunidad de Madrid.
Lo han informado así después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, alertara del uso de los DNI digitales en las elecciones de Castilla y León. "Se han utilizado los DNI sin verificar, no había sistemas de verificación en las mesas cuando es un sistema sencillo", ha denunciado.
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