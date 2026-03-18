La Comunidad de Madrid usará webcams en sus registros para verificar el DNI digital desde el 4 de abril

Los registros de la Comunidad de Madrid incorporarán webcams para verificar el DNI digital de los usuarios y acreditar la identidad a partir del 4 de abril.

Las mismas escanearán el código QR y contrastarán de esta manera la información que aparece directamente en la página oficial de la Policía Nacional y acreditarán la identidad del ciudadano. Además, con esta misma tecnología se podrán realizar otras gestiones presenciales como hacer trámites administrativos o acceder a recintos, han informado desde el Gobierno regional.

La Consejería de Digitalización ha distribuido documentación de soporte a todas las Consejerías para que puedan ser instaladas en los registros. Para poder acreditarse, el ciudadano ha de hacer el proceso de registro y activación del DNI Digital y seleccionar el tipo de DNI que quiere mostrar mediante un QR: mayoría de edad, simple o completo.

Los datos del QR, por seguridad, no se quedarán almacenados en el móvil y solamente se mostrarán durante un minuto para que sean validados por la Comunidad de Madrid.

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Lo han informado así después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, alertara del uso de los DNI digitales en las elecciones de Castilla y León. "Se han utilizado los DNI sin verificar, no había sistemas de verificación en las mesas cuando es un sistema sencillo", ha denunciado.