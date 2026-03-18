La Comunidad de Madrid impulsa una red de helipuertos para reforzar las emergencias y preparar envíos médicos con drones

La Comunidad de Madrid impulsará una red de helipuertos en la región con el objetivo de reforzar la atención de las emergencias médicas, agilizar el traslado de heridos y preparar estas infraestructuras para futuros usos sanitarios, como el transporte de medicamentos con drones.

La medida ha sido anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles en Tres Cantos, donde el Ejecutivo autonómico ha autorizado la apertura de una consulta pública sobre la futura norma que regulará estas instalaciones destinadas a operaciones asistenciales.

A través de este trámite, que se realizará en el Portal de Transparencia, el Gobierno madrileño quiere recabar la opinión y las aportaciones de ciudadanos y entidades vinculadas a este ámbito antes de aprobar una regulación específica para estos espacios aeronáuticos.

Uno de los ejes de la iniciativa será la creación de un gestor aeronáutico único que centralice la supervisión y el mantenimiento de los helipuertos. Con ello, la Comunidad busca garantizar un mayor control sobre estas instalaciones y una gestión más eficiente de los recursos públicos vinculados a las emergencias.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras está analizando ya qué espacios formarán inicialmente parte de esta red. Madrid cuenta actualmente con 54 helipuertos de emergencias sanitarias registrados, a los que se suman ocho instalaciones utilizadas para la lucha contra incendios, siete de carácter hospitalario y dos de uso restringido.

Además, la región dispone de otras infraestructuras vinculadas a la actividad aeronáutica, como seis campos de vuelo para aviones ultraligeros, uno para paramotores y 18 destinados al aeromodelismo, dentro de un mapa que el Ejecutivo autonómico quiere ordenar y adaptar al crecimiento del sector.

La intención del Gobierno regional es que esta red no solo sirva para mejorar la respuesta ante emergencias médicas, sino también para atender nuevas necesidades relacionadas con el aumento de la actividad aeronáutica. Entre ellas figura la posibilidad de que, en el futuro, estas instalaciones puedan utilizarse para operaciones de transporte de medicamentos con drones.

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La Comunidad de Madrid recuerda, además, que es la administración competente para autorizar la construcción y apertura al tráfico de aeródromos, helipuertos y otros espacios aeronáuticos ubicados en la región, de acuerdo con las atribuciones recogidas en el Estatuto de Autonomía.