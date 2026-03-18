Se esperan colas kilométricas por este vermut gratis en Madrid: fechas, horario y cómo conseguir el tuyo

Una bonita terraza, un buen aperitivo y la mejor de las compañías: qué mejor plan para celebrar la llegada de la primavera y del buen tiempo. Sin duda, es una de esas bebidas que no puede faltar en ninguna mesa y más si este próximo 21 de marzo se celebra el día de este licor, que ya es parte de la identidad de Madrid. Y qué mejor forma que hacerle honor de forma gratuita.

Cómo conseguir vermut gratis

Con motivo de la celebración del Día del Vermut, el icónico restaurante de tapas Hermanos Vinagre se ha unido junto a Vermut Zarro para invitar a los aficionados de la bebida y el aperitivo a un vaso de vermut totalmente gratis.

La combinación perfecta. / Instagram

Ya sea con gildas, ensaladilla rusa o patatas, un buen vermut siempre sabe bien, y más si lo regalan. Solo tendrás que pedir cualquier ración entre las 16:00 y las 19:00 horas en cualquiera de los cinco locales de Hermanos Vinagre, para recibir tu vaso gratuito de Vermut Zarro. Eso sí, la promoción solo será válida hasta el próximo viernes, 20 de marzo.

Estos son los locales que participan

Hermanos Vinagre cuenta con cinco locales repartidos por toda la ciudad de Madrid ubicados en el número 58 en la calle Narváez, en Retiro, en el número 26 de la calle Cardenal Cisneros, en Chamberí, en el número 17 de la calle Gravina y en el número 12 de Argumosa en el Centro y en el número 24 del Paseo del Pintor Rosales, en Moncloa-Aravaca.

Una bebida llena de historia, que proviene de las antiguas preparaciones de vino macerado con hierbas usadas con fines medicinales, aunque su versión moderna comenzó a desarrollarse en Europa a partir del siglo XVIII. En España se formó la costumbre de la "hora del vermut" como una tradición social que se ha convertido en leyenda.

Este plan es perfecto y aprueba las tres "B": bueno, bonito y barato. Un plan ideal para disfrutar de la buena compañía, del buen aperitivo y de la mejor de las bebidas. Y si es por el Día del Vermut y además es gratis, no hay excusa para no probar los mejores aperitivos del bar viral Hermanos Vinagre junto al icónico Vermut Zarro.