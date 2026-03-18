Ayuso siembra dudas sobre las regularizaciones "masivas" y su efecto en el censo: "Alteraría el reparto de hasta diez escaños"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado un nuevo frente de batalla contra el Gobierno central y sembrado dudas sobre la limpieza de los procesos electorales: los procedimientos de regularizaciones y nacionalizaciones "masivas" que está impulsando el Ejecutivo no solo buscan "reventar" los servicios públicos, como ya ha asegurado en diversas ocasiones, sino que también van a alterar los censos. Dichos procedimientos ha asegurado, "inflaría los censos en la Comunidad de Madrid directamente en un 10%. En la Comunidad de Madrid hablaríamos de la alteración del reparto de hasta 10 escaños en las elecciones autonómicas", ha señalado la presidenta madrileña en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrado hoy excepcionalmente en el Ayuntamiento del municipio de Tres Cantos.

Según las cuentas que se hacen en Sol, la regularización de migrantes anunciada este año por el Gobierno, que se extendería a extranjeros que puedan acreditar cinco meses de residencia en el país, permitiría obtener la residencia no al medio millón anunciado inicialmente sino a hasta 850.000. A ello se sumarían en las estimaciones de Ayuso las nacionalizaciones al amparo de la que ha calificado como "mal llamada Ley de Memoria Democrática" y que ha cifrado en más de dos millones. "Ya hay un más de un millón de personas que han solicitado este trámite", ha subrayado. "Calculamos que más de medio millón de personas, más de 500,000 personas de manera directa vendrían a los censos de la comunidad de Madrid por elección o por omisión".

"Además de que esto va a alterar los censos, como probablemente políticamente pretenden", ha afirmado la presidenta madrileña, "nos va a reventar los servicios públicos. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere reventar los servicios públicos en España y muy especialmente la sanidad", ha enunciado. "No servicios públicos dotados para hacer estas regularizaciones masivas como se pretende".

A ello ha añadido los recelos sobre el uso del DNI digital en las pasadas elecciones de Castilla y León. "No había sistemas de verificación en las mesas, cuando es un sistema muy sencillo que, de hecho, se va a implantar a partir del 4 de abril en la Comunidad de Madrid para registros", ha dicho. "La duda que nos suscita es qué necesidad había de hacer todo esto con tanta prisa, si siempre ha ido bien el sistema como lo conocemos, con nuestro DNI físico".

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La presidenta madrileña ha profundizado en sus ataques al jefe del Ejecutivo y ha insistido en que estas actuaciones "podrían tener tintes profundamente antidemocráticos". "Nos esperamos cualquier cosa de un proyecto como el de Pedro Sánchez, que tiene la mentira por ley", ha rematado.